По заявлению представителя организации, времени на это ушло меньше суток

Русские хакеры продолжают усиленно атаковать системы в странах Балтии. На этот раз их жертвой стало Министерство внутренних дел Латвии.

реклама

Хакерская группа Zаря сообщила, что смогла взломать систему МВД Латвии менее чем за сутки. Быстрота и безостановочность такой атаки поражает, хотя результаты кажутся незначительными в сравнении с мощью российских хакеров.

"Прибалтика как цель для нас смешна. Например, МВД Латвии мы взломали меньше чем за день. Это несерьезно, но мы вынуждены дать отпор, не сдерживаясь в своих силах; напомнить, что боеспособность, размер и опасность врага нам не важны. Будь то Левиафан или блоха, ответ будет одним – устранение агрессора. А ведь взломано было не только МВД и не только в Латвии. Они это знают", - заявил представитель хакерской группировки журналистам из Baltnews.

В России есть немало талантливых хакерских группировок, которые проводят большое количество кибератак на западную инфраструктуру, подрывая тем самым работоспособность некоторых институтов в Европейском Союзе и Соединённых Штатах Америки. Самой известной организацией на сегодняшний день является "KillNet".

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



