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Zelikman
США передали Израилю первую партию бронетехники
ЦАХАЛ получили бронированные автомобили "Давид", оборудованные для различных задач

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  Соединённые Штаты Америки отправили Израилю первую партию бронированных автомобилей с начала эскалации конфликта. Эта партия включает в себя медицинские, грузовые и оперативные джипы.

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  Все они являются моделями "Давид" и производятся на совместном предприятии в Штатах с участием Израильского ВПК. Это сотрудничество позволяет Израилю получать технику за счет военного бюджета США. Эти новые бронированные внедорожники помогут силам безопасности Израиля ЦАХАЛ в ходе наземной операции в Секторе Газа. Соединённые Штаты продолжают поддерживать Израиль в конфликте с Палестиной, предоставляя ему необходимое оборудование и оружие.

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  Судя по всему, это далеко не последняя поставка военной техники для израильской армии. Администрация Байдена всеми способами пытается убедить общество и конгресс США в необходимости поставок оружия в Израиль и Украину. По поступающей информации, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, были атакованы военные базы самих Соединённых Штатов, располагающиеся в Ираке и Сирии. Масштаб разрушений и жертв в настоящий момент не были озвучены Белым домом.

#сша #техника #оружие #израиль #палестина
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