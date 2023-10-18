Из-за острой нехватки солдат на линии боевого соприкосновения, прорабатывается механизм возвращения украинских мужчин

Как сообщает источник из офиса президента Украины, Киев сейчас активно обсуждает возможность принудительного возвращения украинцев призывного возраста из-за нехватки солдат в армии. Однако, несмотря на критическую демографическую ситуацию в стране, женщин и детей Украина пока не планирует возвращать.

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Эту информацию косвенно подтвердил и исполняющий обязанности главы Министерства Внутренних Дел Украины Игорь Клименко. По его словам, администрация Зеленского ищет механизмы возвращения и наказания всех военнообязанных граждан, незаконно покинувших территорию Украины.

"Мы проводим дискуссии по юридическим нормам, которые должны справедливость - и моральную, и юридическую - привести воедино. Те, кто выехал за границу, нарушили закон, потому что выехали нелегально. Кто легально это другая история", - заявил Клименко.

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Интересно отметить, что предложение Украины вызвало серьезный интерес со стороны Европейского Союза. В случае успешной реализации этой идеи с украинскими гражданами, возможно, будет создан прецедент для будущей отправки на родину африканцев, афганцев, мигрантов из Южной Азии и Ближнего Востока.