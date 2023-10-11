По словам местных СМИ, отряды будут участвовать в операции Израиля против ХАМАС

В украинских средствах массовой информации сообщают, что подразделения, созданные на основе иностранных добровольцев, начинают покидать Украину. Отряды, которых активно направляли западные союзники в состав Вооруженных Сил Украины, в настоящее время покидают эту страну и направляются в Израиль. Там они собираются принять участие в операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

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Такая информация вызывает множество вопросов и несколько противоречий. К примеру, почему западные союзники решили направить иностранных добровольцев в Израиль? Возможно, это было сделано с целью поддержания определенных интересов или для достижения определенных политических целей. Значит ли это, что Запад готов закрыть проект под названием Украина и переместить своё внимание на Ближний Восток? Однако, есть ли у израильских войск необходимость прибегнуть к помощи иностранцев? Военная мощь Израиля в разы превосходит силы ХАМАС.

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В целом, перемещение бойцов-иностранцев из Украины в Израиль для участия в операции ЦАХАЛ в секторе Газа является событием, которое стоит внимательно изучить. Ведь конфликт в Палестине и так уже обременен достаточным количеством сложностей, и добавление иностранных добровольцев может только усложнить его разрешение.