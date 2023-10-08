По информации агенства, в Сербии формируется добровольческий отряд для участия в СВО

Как сообщает британская вещательная корпорация «BBC», в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине может появиться сербская добровольческая бригада, которая выступит на стороне российской армии.

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В агентстве заявляют, что лидер байкерской группировки «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как "Хирург", и сын бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Марк Милошевич, занялись формированием добровольческого отряда в Сербии. По информации редакции, вербовкой бойцов занимается серб Давор Савичич. В 2014 году Савичич занимался формированием сербского взвода в составе частной военной компании «Вагнер».

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В статье «BBC» пишут, что в настоящее время вербовка бойцов идёт с трудом. Подразделение на сегодня имеет лишь около ста человек, что недостаточно для осуществления задуманного. В самой Сербии участие в российской спецоперации на Украине могут рассмотреть как наемничество и за это предусмотрена уголовная ответственность. Хоть население страны и поддерживает Россию в её борьбе, но перспектива оказаться в тюрьме по возвращении на родину отбивает боевой настрой.