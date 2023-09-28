Администрация Зеленского делает огромное количество дипломатических ошибок, которые могут стоить Украине очень дорого

По мнению главного советника британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джорджа Бычинского, администрация Зеленского взяла курс на обострение отношений со своими друзьями и союзниками, вместо того, чтобы поблагодарить их и искать пути по урегулированию конфликта.

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Как пишет Бычинский в своей статье для британской «The Daily Telegraph», за последние месяцы Киев допустил огромное количество дипломатических ошибок в диалоге со своими союзниками. Учитывая ту роль, которую сыграли страны Европейского Союза, Великобритания и Соединённые Штаты Америки, Киеву стоило бы просто поблагодарить всех за оказываемую поддержку, а не упрекать их из-за каких-то мелочей и не ждать действий в ущерб своим интересам. Главным промахом украинской дипломатии, как считает эксперт, стал судебный иск против союзников в ВТО.

"Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями", - заявил Джордж Бычинский.

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С такими темпами, поддержка Украины со стороны западных партнёров может вовсе прекратиться. Польша, которая одной из первых пришла на выручку Киеву, в самом начале Специальной Военной Операции, в благодарность получила удар по сельскохозяйственной отрасли и судебный иск в ВТО.