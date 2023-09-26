Ллойд Остин: Повторение ситуации с немецкими Леопардами недопустима, когда на них объявляли охоту, я видел эти призывы. Играйте по правилам

Американский министр обороны Ллойд Остин попросил российских военных не устраивать охоту за основными боевыми танками Соединённых Штатов Америки M1 «Abrams», как это уже было на Украине с немецкими танками Leopard-2.

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"Повторение ситуации с немецкими Леопардами недопустима, когда на них объявляли охоту, я видел эти призывы. Играйте по правилам", - заявил американский генерал.

Ранее некоторые российские предприятия, после сообщений о поступлении в Вооруженные Силы Украины немецких танков Leopard-2, объявили награды за уничтожение немецких боевых машин. После этого фотографии с выведенными из строя основными танками Федеративной Республики Германия облетели все новостные издания по всему миру. Сгоревшие немецкие кошки на Украине стали новостью номер один, что не совсем понравилось самой Германии.

Ллойд Остин опасается такой же ситуации и с американскими танками M1 «Abrams», которые, как выяснилось, уже прибыли на территорию Украины и в скором времени могут принять участие в боевых действиях. По большому счету, уничтожение танков США не будет каким-то невероятным событием. Данная техника уже горела в различных военных конфликтах. В этом плане, поражение британского Challenger-2 выглядит куда экзотичнее, чем уничтожение немецкой или американской военной техники.

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Кстати, Министерство Обороны Великобритании по каким-то причинам до сих пор не обновило информацию на своём сайте, касательно непобедимости их основного боевого танка.