Ранее в сети начали распространяться слухи, что Группа Вагнера прекращает свою деятельность

Сотрудники Частной Военной Компании «Вагнер» опровергли информацию о возможном прекращении деятельности и роспуске всех бойцов. В организации сообщают, что работа идёт в штатном режиме.

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"Товарищи. Сообщаем вам, что ЧВК «Вагнер» не прекращала и продолжает свою работу по африканским и белорусскому направлениям. Ни о каком закрытии компании речи не идет. Командование ЧВК все также решает все поставленные задачи и ведет руководство компанией. Просим не верить слухам и сплетням и доверять информации только из официальных каналов компании", - заявили в компании.

Ранее в сети начали распространяться слухи о закрытии компании, после ряда поездок представителей Министерства Обороны Российской Федерации. Многие восприняли такие мероприятия как окончательную замену подразделений Группы Вагнера российскими вооруженными силами. Ранее даже поступала информация, что на международных форумах «Армия-2023» и «Россия-Африка», представители Министерства Обороны предлагали африканским лидерам отказаться от работы с компанией Евгения Пригожина и заключить контракты с Вооруженными Силами России.

Однако, спустя некоторое время, лидеры африканских республик заявляли, что "всё останется как прежде" и сотрудничество с ЧВК «Вагнер» продолжится.

"Мистер Путин позвонил нашему президенту и сказал, что все будет так же, как и было вчера. Ничего не поменяется. Ничего", - сообщил западным журналистам Фидель Гуанджика, советник президента Центральноафриканской Республики.

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Многим западным официальным лицам наверняка хотелось бы окончания истории Частной Военной Компании «Вагнер», в особенности лидеру Франции Эмманюэлю Макрону, чьи подразделения были выведены из некоторых африканских стран из-за деятельности сотрудников организации. Однако, Группа Вагнера продолжает свою работу.