Аппараты IceRiver KS0 начинают выдавать 155-160 GH в секунду, вместо стандартных 100 GH

Как сообщает один из майнинг-блогеров, купивший ранее специализированное оборудование для добычи криптовалюты Kaspa(kHeavyHash), ему удалось связаться с китайским мастером, который смог увеличить вычислительную мощность его Asic-устройств в полтора раза.

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Крипто-шахтёр рассказал, данная услуга обошлась ему по 800 монет Kaspa за каждый аппарат IceRiver KS0. По словам майнера, его оборудование начало выдавать по 155-160 GH в секунду, вместо стандартных 100 GH в секунду. Из минусов монжо отметить лишь увеличение потребления аппаратов с 70 до 110 ватт, что, соответственно, влияет и на нагрев самого устройства.

В настоящий момент общий хершрейт сети Kaspa превышает 24 PH, и сложность продолжает расти. Однако, учитывая обновленную вычислительную мощность устройств IceRiver KS0, окупаемость оборудования вновь варьируется в районе пяти месяцев. Учитывая, что более производительные устройства от IceRiver просто включают в себя большое количества хешплат, аналогичных устройству KS0, встаёт вопрос: возможно ли увеличить таким же образом вычислительные мощности на тех же KS2 или KS3?

По мнению майнинг-блогера, китайский специалист просто установил некую кастомную прошивку на его устройства, за счет которой получилось разогнать эти аппараты.

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