В Челябинске злоумышленники вынесли майнинг-оборудование у местного предпринимателя

Сообщается, что в городе Челябинск одного из владельцев майнинг-отелей обокрали на 22 миллиона рублей. Об этом сообщили в Главном Управлении Министерства Внутренних Дел по Челябинской области.

реклама

По имеющимся данным, мужчина размещал в своём помещении чужое оборудование для майнинга. Так как использовать подобные аппараты для добычи криптовалют в домашних условиях проблематично, услуга пользовалась регулярным спросом среди шахтёров.

"Мужчина сообщил о хищении у него компьютерного оборудования. Проводится проверка, направленная в том числе на установление ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража)", - прокомментировали местные правоохранительные органы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как сообщается, преступники обокрали предпринимателя за две вылазки. В первый раз налётчики смогли вынести оборудование стоимостью в два миллиона рублей. Затем, хорошо подготовившись, воры сумели вывести из строя камеры видеонаблюдения и систему сигнализации, после чего уже вынесли всё имеющееся в помещении оборудование для майнинга. В общей сложности ущерб составил 22 миллиона рублей.