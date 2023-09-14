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Польский намёмник пожаловался, что Украина не выплачивает компенсацию семьям погибших поляков
По его словам, ни одна из десяти семей его павших товарищей не получила обещанные 400 тысяч долларов

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  Один из иностранных наёмников, поляк Петр Миткевич, участвовавший в боевых действиях на Украине в составе интернационального батальона Вооруженных Сил Украины, заявил, что никто из родственников его погибших товарищей не получил обещанную компенсацию.

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  По сообщению наёмника, семьям погибших должны были выплатить по 400 тысяч долларов. Из его группы погибло порядка десяти соотечественников, но ни одна из семей не получила выплат за смерти бойцов в бою.

  "И я хотел бы обратиться к лицами, принимающим решения. В моей группе погибло десять наших поляков. Держите свое слово, платите семьям эти деньги, потому что, когда мы шли сражаться плечом к плечу с братьями-украинцами, мы знали, что если мы умрем, то наши семьи будут каким-то образом финансово обеспечены", - заявил польский намёмник.

  Ранее в сети уже распространялись видео, отражающие отношение украинских военнослужащих к иностранным наёмникам. Между бойцами ВСУ и инструкторами из Колумбии даже возникали потасовки. Некоторые наёмники жаловались, что их подразделение отправляли на самые опасные участки, а во время боёв им не оказывалась необходимая поддержка со стороны Вооруженных Сил Украины.

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#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #армия #польша #конфликт #наёмники
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а поляки 15 сентября бороду хохлам выпишут по зерну.Замстят так сказать
Польский намёмник пожаловался, что Украина не выплачивает компенсацию семьям погибших поляков
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