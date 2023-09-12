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В интервью украинской журналистке Подоляк открыто оскорбил Китай и Индию
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Китай и Индия имеют слабый интеллектуальный потенциал

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  В интервью украинской журналистке и блогеру Наталье Влащенко, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у Китайской Народной Республики и Индии "слабый интеллектуальный потенциал" и они не понимают, что такое современный мир.

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  Грубо говоря, по мнению украинского политика, люди в данных странах глупы. К счастью, он всё же добавил, что Индия совсем недавно отправила на луну свою миссию для исследования её поверхности. Возможно, в ближайшее время администрация Зеленского принесёт свои извинения за оторванные от реальности высказывания украинского советника, но это было настоящим оскорблением целых государств.

  Хочется напомнить, совсем недавно подсанкционная китайская компания Huawei сумела выпустить флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro, работающий на процессоре с 7-нанометровым техпроцессом. В Соединенных Штатах Америки считали, что Китай сможет выпускать подобные высокотехнологичные продукты только лет через десять, а сам технологический гигант Huawei сломается под огромным количеством санкций, наложенных на компанию. Однако, мало того, что компания удержалась наплаву, так она еще и освоила 7-нанометровый техпроцесс в столь короткие сроки.

  В плане понимания мира, за пару десятков лет Китай сумел распространить своё влияние в большей части Земного шара, забрав себе многие рынки, где ранее основным торговым партнёром долгое время были Соединённые Штаты. В настоящее время Поднебесная сплотила вокруг себя большое количество стран, показав, что в мире появились новые центры силы, и число стран, вступающих в различные союзы с КНР, постоянно растёт.

  Касаемо Индии, буквально пару недель назад индийский луноход благополучно приземлился на поверхности спутника Земли, что уже говорит о неком превосходстве над Украиной. За десятки лет своего существования, Украина пришла к полной зависимости от третьих стран, уже нельзя представить какое-либо самостоятельное решение Киева, вплоть до распределения должностей в рядах украинской власти. Индия, в свою очередь, сумела выстроить внешнюю политику таким образом, чтобы действовать в своих интересах и не придерживаться чьей-либо точки зрения извне. Ведёт торговые отношения со всеми, с кем это выгодно, и не вводит никаких санкций в ущерб своей экономике. Можно с уверенностью сказать, что понимание устройства мира ей не занимать.

  

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#россия #украина #сво #китай #технологии #экономика #индия #конфликт
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