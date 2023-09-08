Издание Bild сообщает, что ООН готова выполнить все условия России по Зерновой сделке
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Как сообщает немецкое издание Bild, Организация Объединенных Наций готова выполнить все выставленные Российской Федерацией условия для возобновления "Зерновой инициативы". По информации издания, об этом ещё не было объявлено официально, но источники сообщают о готовности снять часть санкций.
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Во-первых, это снятие санкций с Россельхозбанка и подключение его к системе финансовых транзакций SWIFT.
Во-вторых, предлагается застраховать российские корабли от украинских атак.
В-третьих, предлагается разморозить часть российских активов, замороженных в Евросоюзе.
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В-четвертых, российским судам будет открыт доступ в порты Европейского Союза.
Ранее российская сторона приостановила своё участие в зерновой сделке, так как страны Запада уже долгое время не выполняли свою часть сделки. После этого страна заявила, что все идущие к украинским портам корабли будут рассматриваться как законные военные цели, перевозящие оружие Украине. В результате безопасный коридор в Чёрном море прекратил своё существование и транспортировка украинского зерна в другие страны приостановилось.
Накануне на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным президент Турции Реджеп Эрдоган надеялся договориться о возвращении России в зерновую сделку. Однако, судя по комментариям российского лидера, попытка не увенчалась успехом.
Вероятно, уже в ближайшие недели мы сможем выяснить наверняка, возобновится ли действие "Зерновой инициативы" или же реального диалога на эту тему пока нет.
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