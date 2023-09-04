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Роскомнадзор начнёт блокировать сайты, на которых будет размещена инструкция по созданию VPN прокси
Также будут блокироваться ресурсы со списками рабочих VPN-сервисов

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  В России постепенно закручивают гайки в сфере интернета. Министерство цифрового развития опубликовали проект по изменениям в законодательстве Российской Федерации. Согласно проекту, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций будет блокировать все сайты, на которых будут размещены инструкции по созданию собственных VPN прокси, а также список работающих VPN-сервисов.

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  С начала Специальной Военной Операции на Украине Роскомнадзор заблокировал большое количество иностранных сайтов и ресурсов. В какой-то момент времени даже шла речь о блокировке видеохостинга YouTube, однако, всё же от блокировки ресурса воздержались. В течение последних полутора лет, сервисы VPN стали особенно востребованы. К примеру, особенную популярность в стране имел сайт Instagram от компании Meta (Facebook), запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации. Часть россиян даже имела свой основной заработок за счет возможностей данного ресурса, и речь не идёт о блогерах, медийных личностях и так далее, речь идёт о тех, кто имел на сайте свои магазины или рекламировали свои услуги через него. Новость о блокировке Instagram застала врасплох многих пользователей, и использование VPN стало единственным выходом для большинства из них.

  Однако, стоит отметить что всё же общество адаптировалось под новые условия. Бизнес перебрался на платформу Telegram, сама платформа обрела особую значимость для всех россиян и не только.

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#россия #сво #интернет #роскомнадзор #vpn #блокировка #сайты
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