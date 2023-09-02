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США планируют создать многотысячную армию дронов, связанных между собой искусственным интеллектом
Таким образом они хотят нивелировать преимущество Китая в количественном соотношении живой силы

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  В Министерстве Обороны Соединённых Штатов Америки заявили, что надеются создать в ближайшие два года тысячи автономных дронов воздушного, наземного, надводного и быть может даже подводного типа, связанных между собой технологией искусственного интеллекта, чтобы противостоять Народной Освободительной Армии Китая. Данная инициатива получила название «Репликатор».

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  По мнению Пентагона, у Китая есть одно серьёзное преимущество в случае вооружённого конфликта между двумя державами - масса. Общее количество военнослужащих в китайской армии больше американских вооруженных сил. Поэтому в США решили создать практически полностью автономные средства поражения, которые смогут уничтожать армию противника без помощи солдат. Для работы этих дронов необходимо будет лишь наличие оператора.

  "Америка не использует наших людей в качестве пушечного мяса, как это делают некоторые конкуренты. Мы превосходим противников, перехитривая их, разрабатывая стратегии и переигрывая их. Наше реальное сравнительное преимущество, это инновации и дух нашего народа", - заявила заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, говоря о программе «Репликатор».

  Все эти дроны будут группироваться, распределять между собой цели, вести бой, делясь между собой данными и так далее. При этом, в случае потери связи, данные аппараты должны будут принимать решения самостоятельно, продолжая боевые действия.

  "Мы должны добиться того, чтобы руководство Китайской Народной Республики каждый день просыпалось, размышляя о рисках агрессии и заключая, что «сегодня не тот день» — и не только сегодня, а каждый день, между настоящим моментом и 2027, сейчас и 2035, сейчас и 2049, и так далее", - добавила Кэтлин Хикс, словно бросая угрозу в сторону Китая и развязывая тем самым самую настоящую гонку вооружений.

  После таких заявлений начинает прорисовываться картина, почему США начинают запрещать поставки оборудования в различные страны, которое может использоваться в развитии Искусственного Интеллекта.


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#сша #китай #технологии #искусственный интеллект #армия #конфликт #ноак #кнр
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