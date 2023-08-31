По словам бойцов ВСУ, что от разрыва российских мин, запчасти бронированных машин разлетаются по всему полю

Бойцы Вооруженных Сил Украины жалуются, что передаваемые им американские бронированные машины, к примеру, International MaxxPro, не могут спасти бойцов находящихся в технике. Засеянные противотанковыми минами поля не щадят ни экипаж бронемашины, ни десант, находящийся в бронекапсуле.

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Также бойцы ВСУ, судя по всему сапёры, показали обгоревшую груду металла, оставшуюся от НАТОвской техники.





Не оставили без внимания и качество самих мин, от взрыва которых запчасти от бронетехники разлетаются по всему полю.

Иностранные средства массовой информации уже не один раз сообщали, что зачастую колонны украинской техники не могут добраться до российских позиций, попросту захлёбываясь при попытке преодолеть минные поля. Также украинские военные жаловались, что густая и высокая трава не позволяет разглядеть мины под колёсами и гусеницами, что также усложняло задачу по преодолению заготовленных россиянами полей.

Как сообщают бойцы с линии соприкосновения, солдаты ВСУ всё чаще стараются дойти до позиций пешком. Техника, как правило, довозит их до опасной зоны, а затем откатывается обратно, чтобы не попасть под огонь артиллерии и других средств поражения.