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Ранее в сети распространялась информация, как из майнерского графического процессора AMD Radeon RX 470-580 Mining Edition сделать самую настоящую игровую видеокарту и сэкономить на этом до пятидесяти процентов от стоимости. Ради эксперимента ваш покорный слуга заказал такой графический ускоритель и довёл его до состояния обычной видеокарты.

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На торговой площадке Авито удалось приобрести модель Sapphire RX 470 с четырьмя гигабайтами видеопамяти и полным отсутствие каких-либо разъёмов на торцевой панели. Видеокарта обошлась в 2000 рублей и 200 рублей доставка. Согласно найденной инструкции я разобрал видеокарту и сделал перемычки из припоя в данных местах

Затем на боковой панели пришлось просверлить отверстие для HDMI-разъёма. Данный порт уже был расположен на плате.

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Откровенно говоря, больше времени пришлось потратить на танцы с бубном вокруг BIOS видеокарты. Во время тестов видеокарта вела себя нестабильно, могла появиться рябь на экране, артефакты или попросту компьютер мог зависнуть. Поначалу казалось, что сама по себе карта - уже не жилец. Скачал оригинальный BIOS с сайта techpowerup и попытался прошить с помощью программы ATIFlash через Windows, однако, попытки не увенчались успехом. Даже с опциями игнорирования всех проверок, программа не позволяла заменить BIOS с несовпадающим идентификатором. Решил попробовать скачать майнерскую операционную систему HiveOS и проделать процедуру прошивки по инструкции майнер-блогеров. Этот способ оказался успешным, BIOS от Sapphire RX 470 4GB Pulse встал как родной.

Теперь все тесты видеокарта проходила без каких-либо проблем. В FurMark за 5 минут температура видеокарты достигала 74 градусов при оборотах вентиляторов в 50 процентов. Тесты проводились в корпусе Zalman i3.

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К сожалению, в некоторых играх по каким-то причинам не получалось сделать скриншоты, в одних не отображался мониторинг FPS, в других и вовсе функция снимка была отключена. Без проблем это получилось сделать лишь в Resident Evil 7: Biohazard и GTA 5.

В первой игре на средних настройках с функцией FSR количество кадров колебалось от 90 до 110 FPS.

При отключении данной опции количество кадров падало практически вдвое, варьируясь от 50 до 70.

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В Grand Theft Auto 5 все на настройки графики на максимальных значениях, еоличество кадров скачет от 60 до 100, если не брать в расчёт замкнутые пространства, где FPS может подниматься еще выше. Стоит также учитывать, что версия игры имеет моды на графику.

В целом играть комфортно, без фризов и так далее.

Resident Evil 8: Village по каким-то причинам скриншот вовсе не фиксировался, количество кадров с включенным FSR и на средних настройках прыгало от 70 до 90 FPS, при отключении этой опции падало до 35-50 кадров. CyberPunk 2077 скриншот не сделал из-за отсутствия счетчика FPS на снимке, но в игре на средних настройках количество кадров колебалось примерно от 35 до 50 FPS. Все тесты проводились в FullHD разрешении.

По итогу, данные тесты я провёл исключительно для того, чтобы понять, правда ли данные видеоадаптеры дают ту же производительность, что и игровые аналогичные модели. Возможно в играх можно достичь более приемлемого FPS за счет каких-либо тонких настроек, но главным было выяснить: можно ли приобрести подобный адаптер, провести пару манипуляций и получить RX 470-580 в два раза дешевле. В результате можно смело сказать, что да, такое возможно.

Стоит учитывать, что данные модели сами по себе уже много лет на рынке и неизвестно в каком состоянии вам придёт ваш экземпляр, но для бюджетной сборки это вполне хорошее решение. Учитывая, что эта Sapphire RX 470 стоила мне всего 2200 рублей, за такие деньги невозможно будет найти что-то получше. Несмотря на возраст и то, что эта карта из майнинга, она до сих пор позволяет поиграть во все современные игры, хоть и на средних настройках.