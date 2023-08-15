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В зону СВО направляется очередная колонна танков Т-72 Б3М
За последние полтора года российский ВПК начал выпускать в 4 раза больше военной техники

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  В зону проведения Специальной Военной Операции направляется новая колонна танков Т-72 Б3М. В сети появились видеокадры, где российские основные танки перевозятся на тралах помогать нашим ребятам в боях на Украине.

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  Ранее в различных ресурсах частенько публиковали видеозаписи с эшелонами танков, отправляемых в зону СВО с цехов научно-производственной корпорации «УралВагонЗавод», но как правило, эти партии транспортировались по железным дорогам. Откуда направлены данные боевые машины, не уточняется. Вероятно это те самые танки, переданные ранее Министерству Обороны Частной Военной Компанией "Вагнер", прошедшие необходимые ТО и модификации.


  Всё же стоит отметить, как за последние полтора года сумел нарастить свои производственные мощности российский военно-промышленный комплекс. Производство и модернизация танков, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, военных тягачей, грузовиков и другой техники выросло в 4 раза. Если говорить про беспилотные летательные аппараты и дроны, то Россия и вовсе сделала серьёзный рывок в области их разработки, а производство выросло явно больше чем в 4 раза. В первые месяцы СВО дроны были далеко не в каждом подразделении, а уже сегодня это одно из самых массовых средств поражения НАТОвской техники.

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#россия #украина #сво #техника #танки #армия #впк #колонна #т-72 б3м
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