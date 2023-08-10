Джо Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции в китайские компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и развитием искусственного интеллекта

Отношения между Соединёнными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой продолжают ухудшаться. Посольство Китая выразило свою разочарованность, касательно выбранной политики американских властей, нацеленной на размежевание экономик двух стран.

реклама

Накануне Белый дом заявил, что президент Джо Байден подпишет указ, которым запретит американским компаниям, фондам и инвесторам вкладываться в определенные сектора китайской экономики, а конкретно в компании, связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и развитием искусственного интеллекта.

"Несмотря на глубокую обеспокоенность, которую неоднократно выражал Китай, США не отказались от новых инвестиционных ограничений. Китайская сторона крайне разочарована этим" - заявили в посольстве Китая.

Судя по всему, торгово-экономическая война между Китаем и Соединёнными Штатами даже не планирует сбавлять обороты. С каждым разом наоборот, количество санкций и ограничений становится всё больше и больше. В то же время, КНР освободила россиян от биометрии для получения визы. Данные нововведения вступили в действие девятого августа и продлятся как минимум до конца года.

Россия и Китай продолжают укреплять взаимоотношения и находить возможности для более тесного и взаимовыгодного сотрудничества.