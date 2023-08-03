Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
На Западе опасаются переброски группы Вагнера в Нигер
Radio France Internationale вещает, что бывший начштаба Нигера отправился в Мали, чтобы запросить помощь от подразделений Вагнера

реклама

  Как сообщается в западных средствах массовой информации, бывший начальник штаба Моуди Нигера в среду приехал в Бамако - столицу Мали. Во Франции опасаются, что результатом данного визита будет быстрое развертывание группы "Вагнера" в столице Нигера -  Ниамее.

реклама

  За последние годы группа "Вагнера" стала настоящей угрозой для европейских стран на территории Африки. Регионы, которые десятилетиями обеспечивали ту же Францию ценными ресурсами, теперь отказываются сотрудничать с бывшими "хозяевами". Группа "Вагнера" улучшила ситуацию в сфере безопасности уже в нескольких республиках континента, таким образом всё больше африканских государств хочет воспользоваться услугами компании Евгения Пригожина.

  После ряда успешных операций в Африке, население Нигера надеется, что "Вагнер" также поможет решить проблемы в их стране. Пребывание "Музыкантов" в республике может вызвать некоторые сложности у французской кампании, заявившей, что готовы ввести войска на территорию региона, если мятежники не вернут на кресло правителя прозападного Мохаммеда Базума. Дело в том, что новое правительство прекратило отправлять в Европу уран и золото, а накануне поступило сообщение, что под угрозой еще и поставки газа, проходящие через территорию страны.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #вагнер #чвк #франция #запад #африка #нигер #музыканты #мали #группа
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
51
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
12
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
7
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Всего 62 смартфона Xiaomi получат актуальную прошивку MIUI 15 на базе Android 14
+
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом для захвата власти
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
15
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
12
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
26
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
39
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
27
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

REY_B_
12:27
Тема ИИ сейчас раздувается как NTF, метавселенные, криптовалюты, облачные технологии, 3D-принтеры. Это всё очень узкие в применении технологии, хайп по ним разводится совершенно не уместно. Чисто лишь...
Как нейросети создают персонажей и киновселенные
Reduk
12:27
Все проще. Наступать в полях без поддержки с воздуха при наличии у строн сотен беспилотников, когда каждый твой шаг виден, не успел ты его еще сделать.. Ну такое себе
По мнению британской разведки кусты и деревья "воюют" на стороне русских и мешают наступать ВСУ
Артём Николаев
12:22
Пощупал в реале LG OLED 240 Гц - пушка, но 27" это очень мало, да и QHD не оч. Телики наоборот перебор и там всё плохо с калибровкой. Без неё работать с текстом хреноватенько 32-34" 4k был бы идеалом.
Samsung и LG готовятся выпустить 32-дюймовые 4K-мониторы в 2024 году
Lubitel 32
12:21
Однако! А зимой морозы будут мешать Grand-перемоге. Как то недавно, то же самое говорил неудавшийся художник из австрии. Как раз про эти же места. И кажется танки там были немецкие. И вроде надежды н...
По мнению британской разведки кусты и деревья "воюют" на стороне русских и мешают наступать ВСУ
SeTi2019
12:20
На фото поляк в ПОЛЬСКОМ камуфляже расцветки пантера. Клоуны дешевые с фотошопом и вагнером (на оригинале фото флаг на рукаве польский. нашивка польская)
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Олег Власов
12:19
Маленький тупой ребёнок поймёт,что это обман,а там взрослые люди-диверсанты.
20 попыток поджогов военкоматов в России произошла за последние дни по указке украинских мошенников
Сергей Козлов
12:18
Я тоже не пойму, как эти слепошарики определяют по такому ракурсу)))
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
Eisbrecher
12:10
В кругу джентльменов принято верить на слово? :D
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
REY_B_
12:05
"и пишешь тут всякую хню за ради еды" - не ботам об этом рассуждать.
Американский аналитик заявил, что Польша захватит Западную Украину без сопротивления со стороны ВСУ
SeTi2019
12:03
... не читайте советских газет
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем