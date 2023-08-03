Radio France Internationale вещает, что бывший начштаба Нигера отправился в Мали, чтобы запросить помощь от подразделений Вагнера

Как сообщается в западных средствах массовой информации, бывший начальник штаба Моуди Нигера в среду приехал в Бамако - столицу Мали. Во Франции опасаются, что результатом данного визита будет быстрое развертывание группы "Вагнера" в столице Нигера - Ниамее.

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За последние годы группа "Вагнера" стала настоящей угрозой для европейских стран на территории Африки. Регионы, которые десятилетиями обеспечивали ту же Францию ценными ресурсами, теперь отказываются сотрудничать с бывшими "хозяевами". Группа "Вагнера" улучшила ситуацию в сфере безопасности уже в нескольких республиках континента, таким образом всё больше африканских государств хочет воспользоваться услугами компании Евгения Пригожина.

После ряда успешных операций в Африке, население Нигера надеется, что "Вагнер" также поможет решить проблемы в их стране. Пребывание "Музыкантов" в республике может вызвать некоторые сложности у французской кампании, заявившей, что готовы ввести войска на территорию региона, если мятежники не вернут на кресло правителя прозападного Мохаммеда Базума. Дело в том, что новое правительство прекратило отправлять в Европу уран и золото, а накануне поступило сообщение, что под угрозой еще и поставки газа, проходящие через территорию страны.