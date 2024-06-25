В мире современных видеоигр, где игры выпускаются с невероятной скоростью, многие геймеры сталкиваются с феноменом, известным как "куча позора".

Журналисты использовали сервис SteamIDFinder для анализа статистики пользователей на платформе Valve. Согласно полученным данным, владельцы всех открытых аккаунтов потратили примерно 1,9 миллиарда долларов на игры, которые никогда не запускали. Публичными являются лишь 10% всех учетных записей, но если умножить эту сумму на 10, получится 19 миллиардов долларов.

Автор статьи в PCGamesN отметил, что 19 миллиардов долларов превышают валовой национальный продукт нескольких стран, таких как Никарагуа, Нигер, Чад или Маврикий. Хотя этот подсчет грубый, сумма все равно впечатляет, особенно если учесть, сколько Microsoft заплатила за Activision Blizzard.

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В мире современных видеоигр, где игры выпускаются с невероятной скоростью, многие геймеры сталкиваются с феноменом, известным как "куча позора". Этот термин описывает огромные библиотеки игр, которые мы покупаем, но никогда не играем. В платформе Steam это особенно заметно: скидки, распродажи и бонусы приводят к тому, что наши виртуальные полки переполнены. Почему же так происходит?

Проблема Избытка

Всё начинается с бесконечных распродаж Steam. Летние, зимние, осенние распродажи и еженедельные акции привлекают внимание своими невероятными скидками. Кто может устоять перед игрой, которая раньше стоила $60, а теперь продается за $10? Мы покупаем игры впрок, с мыслью "я обязательно поиграю в это позже". Но "позже" часто не наступает.

Парадокс Выбора

Психологи давно изучают парадокс выбора, и он отлично применим к нашим библиотекам Steam. Чем больше у нас игр, тем сложнее выбрать, во что играть. В итоге, мы тратим больше времени на выбор, чем на саму игру.

Новинки и Обновления

Современные игры постоянно обновляются: новые патчи, дополнения и контент. Это значит, что даже если мы играем в одну игру, другие обновляются и ждут нас с новым контентом. В результате, мы чувствуем себя обязанными вернуться к старым играм, чтобы испытать новые функции, оставляя новинки на потом.

Социальное Давление

Социальные сети и игровые сообщества также оказывают влияние. Мы видим, как друзья играют в новые игры и обсуждают их, что вызывает желание попробовать их самим. Это давление подталкивает нас к покупкам новых игр, даже если у нас уже есть десятки несыгранных.

Решение Проблемы

Есть ли выход из этого замкнутого круга? Возможно, стоит подойти к своим покупкам осознанно. Перед покупкой новой игры, задайте себе вопрос: "Буду ли я играть в это в ближайшее время? " Планирование и ограничение времени на распродажах могут помочь сократить вашу кучу позора.

"Куча позора" на Steam — это не просто шутка, а реальная проблема для многих геймеров. Осознанный подход к покупкам и планирование времени помогут вам не только насладиться уже купленными играми, но и избежать чувства перегруженности. В конце концов, игры должны приносить радость, а не становиться источником стресса.