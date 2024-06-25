Дуров говорит, что он единственный менеджер по продуктам в компании и что у него работает всего “около 30 инженеров”.

Отрывок из недавнего интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым стал вирусным в X (Twitter). В видео Дуров говорит, что он единственный менеджер по продуктам в компании и что у него работает всего “около 30 инженеров”. Специалисты по безопасности утверждают, что, несмотря на хвастовство Дурова о "суперэффективности" его компании в Дубае, его слова на самом деле должны были насторожить пользователей.





реклама "Без защиты данных сквозным шифрованием и с большим количеством уязвимых целей и серверов в ОАЭ, это стало бы настоящим кошмаром с точки зрения безопасности".

- сказал Мэтью Грин, эксперт по криптографии из Университета Джона Хопкинса.

Грин имел в виду тот факт, что по умолчанию чаты в Telegram не зашифрованы сквозным способом, как в Signal или WhatsApp. Пользователь Telegram должен запустить “Секретный чат”, чтобы включить сквозное шифрование, что делает сообщения нечитаемыми для Telegram или кого-либо еще, кроме предполагаемого получателя. Также, многие годы люди сомневались в качестве шифрования Telegram, так как компания использует собственный алгоритм, разработанный братом Дурова, как он рассказал в расширенной версии интервью Карлсону.

Ева Гальперин, директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation и давний эксперт по безопасности пользователей сказала, что важно помнить, что Telegram, в отличие от Signal, - это гораздо больше, чем просто приложение для обмена сообщениями.

“Отличие Telegram в том, что это не просто приложение для обмена сообщениями, это еще и социальная сеть. Как социальная сеть, она хранит много данных пользователей. В том числе, все сообщения, которые не были специально зашифрованы".

"Тридцать инженеров" означает, что некому бороться с юридическими запросами, нет инфраструктуры для решения проблем со злоупотреблениями и модерацией контента”. "Я бы даже сказала, что о квалификации этих инженеров остаётся только гадать".

- добавила Гальперин.