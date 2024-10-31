Похоже защита Denuvo начала терять свою актуальность среди издателей.

Вышедший буквально пару часов назад Dragon Age: The Veilguard, уже взломала хакерская группа Rune. Дело в том, что игра не содержит ненавистную игрокам защиту Denuvo.

Об этом было известно еще до релиза, поскольку компания Bioware опубликовала системные требования в которых не встречалось упоминание Denuvo. Эта новость слегка насторожила общественность, так как, все проекты от Electronic Arts на протяжении десяти лет содержали вышеупомянутую DRM-защиту. Но руководитель и исполнительный продюсер игры Майкл Гэмбл, подтвердил отсутствие этой защиты.

За все годы своего существования защита Denuvo, постоянно подвергалась негативной критике от игроков, причиной этому послужили несколько факторов. Один из них - это влияние на производительность, и как не трудно догадаться в худшую сторону. Это было доказано множеством тестов, хотя сильное падение производительности было зафиксировано не во всех проектах с Denuvo. Очевидно недовольство игроков стало одной из основных причин отказа от этой защиты со стороны Electronic Arts.

Ранее компания Konami, которая использовала защиту Denuvo в своих играх с 2015 года, тоже решила отказаться от услуг австрийской компанией Denuvo Software Solutions GmbH.

Также причиной отказа крупных компаний от данной защиты, может являться тот факт, что ее наличие не гарантирует прирост прибыли от первоначальных продаж. Это обусловлено тем, что игроки так или иначе купят проект, который их заинтересовал. Наличие в нем Denuvo - это безусловно негативный фактор, и он точно не поможет продвижению данного проекта.

Также известно, что наличие Denuvo требует продления, которое оплачивается отдельно.

Сейчас рано судить, однако все больше игровых издательств отказываются защищать свои проекты софтом от Denuvo Software Solutions GmbH, вполне возможно это начало конца для этой компании.