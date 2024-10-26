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Yuri_Grant
NetEase финансирует разработку высокобюджетного GTA-клона — представлены первые скриншоты проекта
Игра разрабатывается студией Liquid Swords.

Официальный концепт-арт

В 2019 году Кристофер Сундберг (Christofer Sundberg) покинул студию Avalanche со словами: 

"Я только что объявил команде, что я ухожу из компании в конце апреля. Студия, которую я основал на своей кухне, строил, управлял и любил 16 лет, работая вместе с фантастическими личностями и командами."

В декабре 2020 года он основал свою новую студию - Liquid Swords. В 2022 году китайская корпорация NetEase стала инвестором студии, поддержав её амбициозные планы.

Как стало известно в начале этого года, Liquid Swords занимается созданием сингловой экшн-RPG в открытом мире, схожей по структуре и стилистике с серией Grand Theft Auto. Известно, что проект сюжетно ориентирован, а одними из основных составляющих геймплея будут рукопашный бой и автомобильный экшн. В феврале были опубликованы официальные концепт-арты и фотографии из студии захвата движений.

Недавно разработчики поделились первыми скриншотами из игры. Первое, что бросается в глаза - это фотореалистичная графика, проект создается на популярном движке Unreal Engine 5, в отличие от проектов Avalanche созданных на Apex.


Технический директор Фредрик Лённ заявил, что во время разработки первого Just Cause, идеальным решением было создание своего фирменного движка, но сейчас ситуация изменилась. Unreal Engine 5 предоставляет разработчикам необходимый инструментарий, а также превосходную интеграцию с другими программами. По словам разработчика, этот движок идеально подходит для создания больших игр с открытым миром.

Название проекта пока остается тайной, как и дата выхода.

#gta #unreal engine 5 #avalanche studios #unreal engine #netease #скриншоты #netease games #just cause #apex engine #liquid swords
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