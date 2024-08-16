Разработчики ожидают, что на PC-версия игры покажет себя лучше, чем версия для PlayStation 5.

Свежий финансовый отчет разработчиков Stellar Blade, корейской компании Shift Up, показывает доход за второй квартал текущего года. Согласно документу, выручка компании составила 65,2 млрд вон ($48 млн), этот показатель на 65,4% больше, чем в прошлом году, таким образом этот квартал можно считать рекордным.

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Основными источниками прибыли, вполне ожидаемо, являются две игры. Первая из них - мобильная Goddess of Victory: Nikke, она принесла $28,3 миллиона долларов (роялти от Tencent). Вторая игра - временный эксклюзив PlayStation Stellar Blade, которая принесла 19 миллионов долларов (роялти от Sony).

Shift Up отметили, что уже на втором месяце продаж Stellar Blade преодолела показатель в 1 миллион копий. Сейчас, спустя почти четыре месяца после релиза, пиковые продажи остались позади, однако проект продолжает стабильно приносить доход. Недавние летние обновления показали рост онлайна игры, поэтому разработчики и дальше планируют поддерживать ее.

Также разработчики сообщили, что недавно выполнили контрактные обязательства перед Sony, которые касались определенного объема прибыли. До недавнего времени авторы игры не получали выручку от продаж Stellar Blade, однако сейчас весь доход идет компании Shift Up.

Сейчас, когда не осталось контрактных ограничений, а продажи игры на консоли Playstation миновали пик, разработчики планируют выпустить Stellar Blade на ПК. Как они сами говорят релиз состоится в "ближайшем будущем".