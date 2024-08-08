Демо будет представлять собой небольшой открытый мир.

Фанатский ремейк первого Fallout под названием Vault 13 создается на движке Fallout 4 (Creation Engine). Еще в прошлом году, авторы проекта объединили свои усилия с командой работающей над аналогичным ремейком Fallout 2, под названием Project Arroyo. Это ускорило процесс разработки, поскольку обе оригинальные игры использовали массу общих ассетов.

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За два года разработки авторы Vault 13 добились немалого прогресса, недавно они объявили о релизе масштабной демоверсии, который состоится 9 августа примерно в 04:00 МСК. Как заявляют лидеры проекта, в отличие от Fallout: London, мод будет поддерживать next-gen обновление.

В демоверсии Vault 13 будет представлен регион Иньо (The Inyo) - это небольшой открытый мир, который включает в себя следующие локации: Убежища 13 (стартовая локация), Шэйди-Сэндс, лагеря Великих Ханов и несколько новых локаций, лаконично вписывающихся в антураж игры и дополняющих мир ремейка.

В демоверсии будет отсутствовать таймер на поиски водяного чипа, что позволит свободно исследовать представленный открытый мир, путешествовать по которому предстоит пешком, либо через систему быстрого перемещения, подобно оригинальному Fallout 4.

Мир в полной версии ремейка будет представлять собой несколько открытых карт, подобных той что будет представлена в демо. В пределах каждой из них игрок сможет свободно перемещаться, но путешествие в другую область будет сопровождаться загрузкой (аналогичный подход к устройству открытого мира использовался в The Witcher 3).

В оригинальном Fallout, на прохождение квестов в данных локациях, уходило примерно 4-5 часов. Однако тогда перемещение между локациями осуществлялось с помощью глобальной карты. В ремейке же будет полноценный трехмерный открытый мир, и перемещаться на большие расстояния нужно будет пешком, так что не удивительно если полное прохождение Vault 13 Demo займет около 8-10 часов.

Загрузить демоверсию можно будет по ссылке на официальном Discord-сервере мода.

Работа над ремейками идет полным ходом, лидер проекта Culinwino сообщил, что команда испытала некоторые трудности после обновления Fallout 4 до версии next-gen, но проблемы были решены. Сейчас команда не отстает от намеченных сроков, однако разработчики пока не могут назвать точную дату релиза.

Как стало известно ранее, авторы Project Arroyo собираются распространять проект через Steam. Стоит ли ждать Vault 13 на этой платформе пока не известно, хотя ремейк первой части Fallout наверняка доберется до релиза раньше ремейка Fallout 2.