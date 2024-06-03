На YouTube-странице Project Arroyo опубликован новый трейлер.

Разработка фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4 идет полным ходом, авторы Project Arroyo регулярно делятся прогрессом на странице в социальной сети X.

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Руководитель проекта Дэмиен Дапонте считает, что Project Arroyo следует распространять через Steam, поскольку эта платформа с которой проще работать. Еще одной причиной этого решения стала общедоступность платформы, пользователям Steam будет проще установить модификацию, и регулярно получать обновления. В качестве примера Дапонте привел мод Enderal: Forgotten Stories, созданный на основе Skyrim, но являющийся по сути полноценной игрой в открытом мире.

Авторы Project Arroyo стремятся продумать особенности распространения модификации таким образом, что бы у них не возникло никаких юридических проблем.

Авторские права действуют на озвучку и саундтрек, по этой причине для Project Arroyo будет написана новая музыка, и реализована новая озвучка. К тому же в оригинальном Fallout 2, было не так много озвученных сцен. Авторы ремейка намерены озвучить всех персонажей за исключением главного героя.

Также сравнительно недавно разработчики опубликовали новый трейлер. В видеоролике продемонстрировано поселение Арройо - родная деревня Избранного, Храм Испытаний из пролога, кладбище Голгофа и Ядовитые пещеры.



