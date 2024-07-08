В сети появился ролик с записью саундтрека к игре.

L.A. Noire был первым и единственным проектом австралийской студии Team Bondi. Одной из главных особенностей детективной игры, была технология захвата мимики MotionScan от австралийской компании Depth Analysis. L.A. Noire предлагал игрокам взять на себя роль детектива Коула Фелпса, который продвигается по карьерной лестнице в полиции Лос-Анджелеса 1940-х годов. К сожалению проект провалился в финансовом плане, несмотря на необычную геймплейную формулу, качественную реализацию, уникальность и высокие оценки от критиков и игроков.

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Почти две недели назад пользователь Reddit под ником gennaroandriani поделился информацией по поводу неанонсированного проекта от бывших разработчиков детективного триллера от Team Bondi. Эта информация оставалась без внимания до недавнего времени.

Дело в том, что на странице австралийской актрисы в Instagram*, появились два поста с видео демонстрирующими сеанс записи музыки. В описании этих роликов было сказано: "Создатели LA Noire работают над психологическим триллером Sowden House, сеттингом которого тоже станет Лос-Анджелес 1940-х..."

Даже в названии неанонсированного проекта, прослеживается прямая связь с детективом от Team Bondi. Sowden House - это резиденция главного подозреваемого по делу "Черной Орхидеи" из игры L.A. Noire.

* – Соцсеть принадлежат компании «Мета», запрещена на территории России