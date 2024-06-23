Взлом еще не готов, однако процесс близок к завершению.

Пользователь Reddit под ником Altruistic_Yellow_26 заявил, что работает над взломом игры Sonic Origins, вышедшей в конце июня 2022 года. Издатель SEGA снабжает свои проекты DRM-защитой, соответственно и Sonic Origins не стала исключением, игра содержит одну из последних версий Denuvo.

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По словам Altruistic_Yellow_26, ему удалось взломать функцию проверки каталога данных игровых файлов, для этого он использовал созданный им DLL файл. Этот DLL служит для того, что бы перенаправлять проверки в поддельный каталог. То же самое хакер проделал с KUSER_SHARED_DATA, и таким образом смог перенаправить проверки в поддельную секцию. Также Altruistic_Yellow_26 изменил главный EXE-файл игры, и исправил уже 90% проверок Denuvo. Он опубликовал скриншоты, которые демонстрируют прогресс взлома.

На данный момент взлом еще не готов. Игра запускается, но вылетает сразу после интро с логотипом SEGA. Сейчас хакер пытается исправить данную проблему, и как только она будет решена, он опубликует кряк Sonic Origins.

После того как хакер, известный под ником EMPRESS, ушел со сцены, новые версии защиты Denuvo оставались невзломанными. Однако хакеру Delusional удалось обойти защиту несколько старых игр, содержащих одни из ранних версий этой защиты. Sonic Origins содержит намного более современную версию Denuvo, если Altruistic_Yellow_26 сможет ее взломать, вероятно это будет означать, что еще не взломанные новинки скоро начнут появляться на торрентах.