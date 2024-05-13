В Senua’s Saga: Hellblade II будет присутствовать фоторежим.

В основе серии Hellblade, как известно, лежит скандинавская мифология, фотореалистичная графика отлично передавала темную атмосферу мира мертвых Хельхейма в первой части игры, однако для создания более просторных и разнообразных локаций сиквела, разработчики из студии Ninja Theory взяли за основу природу Исландии.

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На недавно опубликованных скриншотах с изображением игровых локаций можно увидеть мрачные и живописные пейзажи созданные на основе реальных мест. Авторы вдохновлялись геотермальными полями Крисювик расположенными в заповеднике на полуострове Рейкьянес, вулканом Раудхолар который расположен в национальном парке Йёкюльсаргльюфур, и его склонами которые переливаются разными оттенками красного, охристого, жёлтого и серо-чёрного.

Проект Senua’s Saga: Hellblade II впервые был представлен в рамках церемонии The Game Awards в декабре 2019 года. Игра разрабатывается на модифицированной версии движка Unreal Engine 5 с использованием передовых технологий. Графическая составляющая действительно впечатляет, а оптимизацию можно будет оценить уже 21 мая на ПК и Xbox Series X/S.

Hellblade II доступен в российском Steam, на релизе в игре будет присутствовать русская текстовая локализация.