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В честь 25-ти летнего юбилея легендарного Half-Life, не менее легендарная компания Valve запустила бесплатную раздачу игры. Проект также получил масштабное обновление включающее не только различные исправления, но и небольшое количество нового контента.
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Событие привлекло немало игроков, и единовременный онлайн Half-Life в Steam составил 31,068 человек в пике. Это новый рекорд, предыдущий рекордный показатель в 12 280 был отмечен 4 августа 2022 года.
16 ноября 2024 года, Half-Life 2 будет отмечать свой 20-ти летний юбилей. Интересно, что компания Valve представит в его честь. Ремастер Half-Life 2 RTX, находится в разработке, и к середине ноября следующего года проект, скорее всего, не будет завершен.
Легендарный шутер Half-Life, будет доступен в Steam бесплатно до 20 ноября.