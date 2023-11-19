Показатель предыдущего рекорда игры, побит более чем в два раза.

В честь 25-ти летнего юбилея легендарного Half-Life, не менее легендарная компания Valve запустила бесплатную раздачу игры. Проект также получил масштабное обновление включающее не только различные исправления, но и небольшое количество нового контента.

реклама

Событие привлекло немало игроков, и единовременный онлайн Half-Life в Steam составил 31,068 человек в пике. Это новый рекорд, предыдущий рекордный показатель в 12 280 был отмечен 4 августа 2022 года.

16 ноября 2024 года, Half-Life 2 будет отмечать свой 20-ти летний юбилей. Интересно, что компания Valve представит в его честь. Ремастер Half-Life 2 RTX, находится в разработке, и к середине ноября следующего года проект, скорее всего, не будет завершен.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Легендарный шутер Half-Life, будет доступен в Steam бесплатно до 20 ноября.