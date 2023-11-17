Игра создается на движке Unreal Engine 5.

Хоррор Pine Harbor от российских разработчиков обзавелся геймплейным трейлером, его можно увидеть на официальном Youtube-канале. Разработкой проекта занимается краснодарская студия Vision Forge Team, проект создается на движке Unreal Engine 5.

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Цель главного героя помочь жителям города Pine Harbor, которые столкнулись с последствиями ужасной техногенной катастрофы.

В игре будет открытый мир, с реалистичной симуляцией погодных условий. Для исследования будет доступен небольшой рыбацкий город Пайн Харбор расположенный на берегу северо-атлантического океана, и его окрестности. Среди локаций которые предстоит посетить игроку будет хвойный лес, различные заброшенные здания, пещеры и секретные бункеры.

Для выживания игроку необходимо исследовать локации собирая полезные ресурсы, которые нужны, в том числе, для создания снаряжения. В игре реализован ячеечный инвентарь как один из главных атрибутов жанра survival horror.

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Страница Pine Harbor в Steam обновлена, ранний доступ к игре появится 14 декабря.