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Yuri_Grant
Опубликован 26-ти минутный трейлер масштабной фантастической игры Squadron 42
Ролик показан в рамках фестиваля CitizenCon

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Squadron 42 - отдельная сингловая сюжетная игра во вселенной Star Citizen. Проект разрабатывается на движке Amazon Lumberyard (в основе которого лежит архитектура движка CryEngine). Разработка ведется студией Foundry 42, это подразделение Cloud Imperium Games созданное специально для создания Squadron 42.

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На недавнем фестивале CitizenCon британская студия Cloud Imperium Games представила 26-ти минутный видеоролик с демонстрацией геймплея и сюжетных катсцен. Также видео содержит сравнительные моменты "до" и "после", которые служат для демонстрации прогресса. В первую очередь заметно улучшение освещения и теней, да и мимика персонажей стала существенно лучше.

В игре будет возможность создания своего персонажа. На второй минуте ролика представлены несколько вариантов внешности главного героя. Катсцены впечатляют качественной постановкой. Геймплейные сцены демонстрируют пешие перестрелки на планетах, различные пространственные головоломки в стиле старых шутеров (Half-Life, Prey (2006), Doom 3), а также непродолжительное путешествие по реке на катере и несколько боевых полетов в космосе. 

Сегодня игровые трейлеры редко вызывают положительные эмоции, но, надо признать, этот ролик сильно впечатляет аудиовизуальной составляющей, в том числе музыкой, геймплеем и постановкой. Такое огромное количество звезд кинематографа (Гари Олдман, Марк Хэммил, Генри Кавилл, Джиллиан Андерсон, Марк Стронг, Лиам Каннингем, Энди Серкис, Рона Митра, Джон Рис-Дэвис и Бен Мендельсон), довольно редко встречается даже в голливудских блокбастерах, не говоря уж о ААА играх.

И в отличие от Star Citizen игра, похоже, действительно подходит к предфинальной фазе разработки. Но проект масштабный, поэтому ждать его раньше 2025-26 года не стоит.

Рекомендую всем фанатам эпичных Sci-fi игр посмотреть ролик целиком. 

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#космос #star citizen #cloud imperium games #шутер #трейлер #звезды #космосим #squadron 42 #космодром #foundry 42
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