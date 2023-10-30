Первый фильм режиссера Девида Финчера в жанре криминальный боевик.

На сайте агрегаторе Metacritic, появились оценки нового фильма Девида Финчера (David Fincher) The Killer. "Киллер" - криминальный боевик основанный на дилогии французских графических новелл изданных в 1998 году. Сценарий к фильму адаптировал Эндрю Кевин Уокер (Andrew Kevin Walker), он работал с Девидом Финчером ранее над фильмом Se7en (Семь).

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Оценка "Киллера" составила 76 баллов из 100, она основана на рецензиях 46 кинокритиков. Оценка от пользователей сайта составляет 9.1/10.









Сюжет фильма "Киллер" рассказывает историю наемного убийцы совершившего роковую ошибку в результате которой он сам становится мишенью и вступает в схватку со своими работодателями, находясь в международном розыске.

Главную роль исполнил Майкл Фассбендер (Michael Fassbender), актер известный по фильмам: Inglourious Basterds (Бесславные ублюдки), Centurion (Центурион), 12 Years a Slave (12 лет рабства), а также своими ролями в нескольких фильмах по франшизам X-Men (Люди Икс) и Alien (Чужой).

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Предыдущим полнометражным фильмом режиссера Девида Финчера был байопик Mank (Манк) с Гари Олдманом (Gary Oldman) в главной роли. Картина была представлена в нескольких номинациях на премию Оскар, в том числе "лучший фильм".