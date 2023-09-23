Что бы не делала компания Unity в данный момент, она не сможет восстановить свою репутацию, на это уйдут годы

Прошло две недели с того момента, как компания Unity решила объявить о "налоге на установку" (Runtime Fee). Это решение очень негативно сказалось на репутации компании. Сейчас Unity полностью сменила политику, в открытом письме руководство компании принесло извинения перед сообществом за последствия своих необдуманных решений.

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Масштабные изменения политики относительно Unity Runtime Fee коснулись Unity Personal. Теперь к играм, созданным на этой версии движка, налог применяться не будет. Разработчики также смогут получать доход до 200 000 долларов.

Налог будет действовать на версии Unity Pro и Enterprise, но с 2024 года, когда появится новая LTS-версия Unity (LTS - долгосрочная поддержка, политика управления жизненным циклом продукта, при которой стабильная версия программного обеспечения поддерживается в течение более длительного периода времени, чем стандартная версия). Уже вышедшие проекты, а также игры, находящиеся в разработке на предыдущих и текущей версиях Unity, эти нововведения не затронут.

Runtime Fee не будет относиться к проектам, прибыль от которых составляет менее одного миллиона долларов в год.

Изменения планов компании Unity выглядят логично и могут устроить некоторых разработчиков. Но вернуть доверие и полностью оправдаться перед студиями, заинтересованными в использовании продукции Unity, у компании получится только спустя годы. И это при условии, что в будущем она не будет вносить дополнительных изменений в свою ценовую политику.

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