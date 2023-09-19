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Yuri_Grant
В сети появилась карта Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
На Reddit опубликована карта с Догтауном, новым районом города Найт-Сити.

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В преддверии выхода масштабного сюжетного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, в сети продолжают появляться новые подробности относительно этого проекта. Недавно опубликована обновленная карта города, которая оказалась больше, чем ожидалось.

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Открытый мир Cyberpunk 2077 ограничивается Найт-Сити и небольшой территорией за пределами города. Но размер этого мира отнюдь не маленький, разработчики добились этого за счет плотности и многослойности представленной в игре территории. Более того, Найт-Сити является одним из самых больших городов реализованных в видеоиграх. Дополнение Phantom Liberty расширит границы города, ведь его сюжет развернется в новом районе Догтаун, который станет основным местом действия.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty представляет собой крупное расширение игры. Дополнение привносит массу изменений в геймплей, включая новую систему прокачки персонажа и доработку боевой системы. Разработчики из CD Projekt Red заявили, что искусственный интеллект противников, так же подвергся улучшению. Помимо новой сюжетной цепочки квестов, Phantom Liberty будет содержать в себе побочные квесты и некоторые небольшие активности, например курьерские задания.

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Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Бесплатное обновление 2.0, привносящее множество кардинально меняющих игру нововведений, станет доступно уже 21 сентября.

#cyberpunk 2077 #утечка #cyberpunk #cd project red #reddit #phantom liberty #dlc #cyberpunk 2077 2.0 #cyberpunk 2077: phantom liberty
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