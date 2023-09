На новых скриншотах Like a Dragon Gaiden изображены девушки из кабаре-клуба, локации и мини-игры.

Недавно в сети появились некоторые подробности относительно игры Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, а так же новые скриншоты опубликованные компанией Sega. Хотя проект является спин-оффом серии Yakuza, в центре сюжета снова окажется протагонист первых семи игр - Кирю Казума. Скриншоты Like a Dragon Gaiden демонстрируют девушек из кабаре-клуба, мини-игры и локации.

Локация Замок - подпольное казино, привлекающее большинство самых богатых и влиятельных людей, своей ареной, где проводятся бои без правил. Игрок может принять участие в турнирных боях 1 на 1, режиме выживания (сражение с волнами врагов) - Zigoku Battle Arena, в состязаниях с особыми правилами - Special Event Matches и групповых боях - Zigoku Team Rumble.

реклама

Бонус Legendary Fighters Pack полученный за предварительный заказ, предоставит доступ к персонажам из предыдущих частей серии - Дайго Доджима, Горо Маджима и Тайга Саэдзима. Этих бойцов можно задействовать в Zigoku Team Rumble.

В режиме Zigoku Team Rumble, появится возможность привлечь друзей Кирю и управлять своей собственной командой, тренируя и назначая бойцов на различные роли, например, на передовую или поддержку. Так же в этом режиме будет доступен зал для нанятых бойцов, где можно будет с ними общаться и развивать дружеские отношения.

В кабаре-клубе можно будет пообщаться с пятью девушками. В отличие от других игр серии, актрисы прошедшие прослушивание появятся в живых геймплейных сценах. Среди них популярная ютуберша Kson (также получила роль в следующей игре основной серии - Like a Dragon: Infinite Wealth). Игроку в роли Кирю предстоит очаровать девушек правильно отвечать на их вопросы учитывая характер каждой из них и развивать отношения, чтобы получить представление об их "особой стороне".

Pocket Circuit это внутриигровая версия популярной игры Mini 4WD от Tamiya. Игроку предстоит создание миниатюрного гоночного болида для участия в круговых заездах. Тонкая настройка будет осуществляться за счет большого количества деталей для сборки, так же появятся новые режимы Time Attack и Rival Match, они позволят соревноваться с людьми, которых вы встречаете в городе.

В игре будет представлен огромный выбор одежды и аксессуаров для главного героя, что позволит полностью изменить облик Кадзумы Кирю.

В зале игровых автоматов можно поиграть в классические игры Fighting Vipers 2 и Sega Racing Classics 2, а так же в Galaxy Force и Flicky на консоли Sega Master System.

Дартс теперь включает новое правило - Center Count-Up, благодаря реализации в игре новой модели DARTSLIVE3 от реального производителя.