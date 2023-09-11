В ролике посвященному новой игре от Bethesda, Digital Foundry указывают на очевидные проблемы, которые нужно решить как можно скорее.

Несколько дней назад, на интервью Bloomberg Technology, Тодд Говард дал ответ на вопрос о плохой оптимизации Starfield: "Мы сделали [оптимизацию], игра идет отлично. Она является ПК проектом следующего поколения, мы продвинулись вперед в плане технологий, так что вам, возможно, придется обновить свой ПК для этой игры."

Похоже, это спорное заявление. Анализ оптимизации опубликованный Digital Foundry, показывает, что слова Тодда Говарда, как минимум преувеличены. Несомненно ПК версия Starfield является лучшей, но далеко не идеальной. Проекту от Bethesda не хватает поддержки новых технологий, которые могли бы поспособствовать улучшению графики и производительности в целом.

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В игре, не лучшим способом реализована поддержка технологии FSR 2, это сказалось на оптимизации для графических процессоров от NVIDIA. На видеокартах от Radeon, FSR 2 работает заметно лучше, что не удивительно, так как эта технология масштабирования является разработкой самой компании Radeon. Аналогичные методы масштабирования разрешения XeSS от Intel и DLSS от Nvidia, в проекте от Bethesda не реализованы.

Глубокий анализ Starfield от Digital Foundry, подтверждает, что ПК версия нуждается в важных улучшениях, а так же в необходимости решить самые очевидные проблемы в ближайшее время. В игре по-прежнему отсутствуют опции, которые должны быть доступны еще в день релиза, такие как регулировка FOV (Field Of View), возможность изменения контрастности и гаммы, поддержка HDR (High Dynamic Range).



