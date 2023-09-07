Но небольшая группа разработчиков продолжает поддержку Baldur's Gate 3.

На официальном YouTube-канале Dungeons & Dragons, пару дней назад появилось интервью с основателем и генеральным директором бельгийской компании Larian Studios - Свеном Винке. Речь шла не только о Baldur's Gate 3, хотя с нашумевший хитом было связано множество вопросов, но также была затронута тема будущих проектов от студии Larian.

Ведущий Тодд Кенерек, поинтересовался что именно послужило источниками вдохновения для будущего проекта, но Винке сказал, что не собирается раскрывать подробности касающиеся следующей игры. Следующий проект находится на раннем этапе разработки и это может быть фэнтези, но также, Винке обмолвился, что очень любит научную фантастику. На данный момент о новой игре Larian, почти ничего неизвестно, но это возможно, все-таки проект в жанре научной фантастики.

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Основная часть студии уже погружена в разработку концепта нового проекта, но небольшая группа разработчиков, трудится над улучшением Baldur's Gate 3, в работе находятся не только патчи и хотфиксы. По словам Свена Винке, в игру будут добавлять контент по просьбам фанатов.

Учитывая, неожиданный для самой студии, оглушительный успех Baldur's Gate 3, проект будет активно поддерживаться на протяжении нескольких лет, к тому же не исключено большое сюжетное дополнение, ведь как известно, вырезанного контента в игре наберется на целую главу.