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Фанаты Baldur's Gate 3 обнаружили вырезанные сюжетные линии, локации, романы и многое другое
Если весь вырезанный контент доделать и вернуть в игру она станет еще разнообразнее

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На подробное изучение мира Baldur's Gate 3 игрокам понадобится более 100 часов. Контента в игре очень много, однако недавно стало известно, что разработчики из Larian Studios, вырезали не мало материала из конечного продукта, причем некоторый контент был вырезан всего за несколько недель до полноценного релиза игры. 

Об этом сообщил фанат под ником Vasgorath. Он собрал полный список вырезанного контента, который был подтвержден либо интервью с разработчиками, либо собранными датамайнерами. Из игры были удалены не только локации и некоторые варианты романтических квестовых линий, но и функции, которые могли существенно поменять геймплей Baldur's Gate 3. 

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Что касается вырезанных локаций, то самая большая из них это Верхний город (The Upper City). Свен Винке упоминал об этом, но датамайнеры выяснили, что эта огромная локация имеет решающее значение для завершения квестовой линии Карлах. Это только пример, вырезаных локаций довольно много, соответственно большое количество NPC и квестов, тоже отсутствуют в релизной версии игры. Не удивительно, что роли некоторых сюжетных персонажей были сокращены. Например, Минтара, персонаж который может стать одним из компаньонов, могла забеременеть. А обработанные голосовые реплики подразумевают, что вашим остальным сопартийцам было что сказать о Минтаре, причем гораздо больше, чем в полной версии игры. Так же из игры были удалены варианты диалога, позволяющие завязать романтические отношения с Джахейрой.

Также выяснилось, что огромный пласт контента из 3-го акта так и не попал в финальную версию игры, включая тысячи строк диалогов. Предположительно игра должна была содержать "полные ролики эпилога", которые составили бы 17 000 вариантов концовки, о которых говорили Larian перед релизом игры.

Еще в игре должна была присутствовать система крафтинга. Сборка раннего доступа содержала скамью для крафта, и, похоже, изначально предполагалось, что у нас будет полный доступ к нашему собственному снаряжению для крафта и зачарования. Хотя сама система была вырезана, предметы нужные для крафта остались. Вот почему такие предметы, как слитки, драгоценные камни, древесина и другие, в игре не нужны, по сути они являются мусором для продажи.

При работе над такими масштабными проектами разработчикам зачастую приходится вырезать немало контента, по различным причинам, в этом нет ничего необычного. Но все же интересно? какой была бы Baldur's Gate 3, если бы весь удаленный контент присутствовал в игре. Не исключено, что Larian, вернут часть вырезанного материала в грядущем большом обновлении или позже в DLC.


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#игры #larian studios #baldurs gate 3 #игровая индустрия #larian #baldurs gate iii #dlc
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