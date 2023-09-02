Журналист TRG Виллиам Шуберт делится впечатлениями от закрытой презентации игры.

На Gamecom 2023 прошла закрытая презентация Gothic 1 Remake от испанской студии Alkimia Interactive. Журналист Уиллиам Шуберт посетивший эту презентацию, опубликовал свое превью на сайте TRG.

Размер шахтерской колонии (весь открытый мир) будет больше, чем в оригинале примерно на 20-30%, по причине более высокой детализации. Но, так же, это пространство будет содержать и новые локации, что дает дополнительную мотивацию для исследования мира, игрокам хорошо знакомым с оригиналом. В данный момент разработчики сосредоточили свое внимание на освещении, которое, по их словам, нарушает мрачную атмосферу оригинала. Но в целом игра стала выглядеть заметно лучше после перехода с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.

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Журналист отметил, что персонажи выглядят хорошо, но при этом сразу узнаются и напоминают оригинал. В диалогах появились новые элементы, цель которых исправить некоторые упущения оригинала и разнообразить игру.

На презентации, так же, была представлена боевая часть геймплея. Шуберт утверждает, что боевая система похожа на оригинал, но с более современной реализацией, но при этом он отметил, что к релизу разработчики должны немного доработать ее.

По словам разработчиков в игру будут внесены небольшие сюжетные изменения, а так же воссоздан некоторый вырезанный из оригинала контент.

Релиз Gothic 1 Remake намечен на 2024 год, на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а так же на PC.



