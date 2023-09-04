Штраус Зельник говорит о скором анонсе на аудиозаписи слитой в сеть.

В сети ранее уже появлялась информация касательно даты выхода Grand Theft Auto 6, намек на релиз игры в следующем году, был заметен в отчете финансового директора Take-Two Лейни Голдстайн. По ее словам, в следующем финансовом году (начиная с марта 2024 до 31 марта 2025 года) настанет переломный момент для компании, который приведет к резкому росту прибыли на следующие несколько лет (GTA V приносит прибыль в течение 10 лет). Исходя из этого, можно сделать вывод, что разработчики из Rocstar Games должны анонсировать игру в скором времени.

Похоже, что ждать официального анонса долго не придется, поскольку он может состояться уже в октябре. Генеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник говорит об анонсе игры под названием Grand Theft Auto 6, в аудиозаписи просочившейся в сеть. Если верить слитой информации, официальный анонс проекта от Rockstar состоится 23 октября, этого года.

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Сейчас слитой аудиозаписи уже нет в сети, поскольку ее удалили со всех площадок за нарушение авторских прав. Этот факт намекает на то, что информация является подлинной, так же это подтвердили несколько достоверных источников (инсайдеры которые ренее делились проверенной информацией о GTA).