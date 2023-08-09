О релизе игры стало ясно из финансового отчета.

Долгожданный проект от студии Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 (VI) может выйти в 2025 финансовом году, который продлится до 31 марта 2025 года. Об этом сообщает финансовый директор Take-Two Лейни Голдстайн, которая снова намекнула на выход, сиквела одной из самых популярных видеоигровых франшиз во всем мире.

Во время недавнего отчета о доходах Голдстайн сказал следующее: "По итогам мы убеждены, что действия, которые предпринимают наши команды в этом году, ведут нас по траектории уверенного роста. Благодаря нашим коллективным усилиям мы по-прежнему верим, что в нашем бизнесе настанет переломный момент в 2025 финансовом году, кульминацией которого будет достижение нами новых рекордных уровней операционной эффективности в следующем году и в последующий период."

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Множество утекшей в интернет информации и масса слухов намекали на то, когда выйдет Grand Theft Auto 6 (VI), но теперь, похоже, мы приближаемся к официальному анонсу игры и предположительной дате релиза в конце 2024 или начале 2025 года. Подтверждения от Rockstar Games пока не поступало, но поскольку с момента релиза Grand Theft Auto V прошло уже 10 лет, можно предположить , что студия разработчиков в скором времени сделает заявление касательно сиквела.

Подробнее с данными о доходах можно ознакомиться здесь.