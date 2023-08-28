Игра выходит 1 сентября для тех кто приобрел расширенные издания.

Starfield вот-вот выйдет, и Bethesda объявила о сроках глобального релиза, а также о минимальных и рекомендуемых системных требованиях для ПК в преддверии даты выхода игры в раннем доступе в пятницу, 1 сентября.

Студия Bethesda поделилась подробностями в блоге, сообщив время выхода для тех, кто получит доступ к Starfield на раннем этапе.

реклама

Обладатели Premium edition, обновления до Premium edition или Constellation Edition, смогут отправиться в космическое путешествие уже 1 сентября (или даже раньше!). Пользователи стандартной версии смогут погрузится в игру 6 сентября.

Вы можете увидеть на изображении ниже глобальное расписание времени выхода игры.

Как стало известно несколько дней назад, в Starfield не будет DRM защиты Denuvo, поскольку проект изначально заточен под интеграцию с модификациями от сообщества. Поскольку компания Bethesda планирует поддерживать интерес игроков на протяжении более 10 лет. А это возможно только при наличии постоянно обновляющейся базы модов различного масштаба.

Что касается системных требований Starfield для ПК, то как для минимального, так и для рекомендуемого вариантов требуется твердотельный накопитель со 125 гигабайтами свободного места. Ознакомьтесь с полными минимальными и рекомендуемыми характеристиками Starfield ниже:





Минимальные:

OS: Windows 10 version 21H1 (10.0.19043)

Processor: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Memory: 16 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Version 12

Storage: 125 GB available space

Additional Notes: SSD Required





Рекомендуемые:

OS: Windows 10/11 with updates

Processor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Memory: 16 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Version 12

Network: Broadband Internet connection

Storage: 125 GB available space

Additional Notes: SSD Required