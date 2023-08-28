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Starfield вот-вот выйдет, и Bethesda объявила о сроках глобального релиза, а также о минимальных и рекомендуемых системных требованиях для ПК в преддверии даты выхода игры в раннем доступе в пятницу, 1 сентября.
Студия Bethesda поделилась подробностями в блоге, сообщив время выхода для тех, кто получит доступ к Starfield на раннем этапе.
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Обладатели Premium edition, обновления до Premium edition или Constellation Edition, смогут отправиться в космическое путешествие уже 1 сентября (или даже раньше!). Пользователи стандартной версии смогут погрузится в игру 6 сентября.
Вы можете увидеть на изображении ниже глобальное расписание времени выхода игры.
Как стало известно несколько дней назад, в Starfield не будет DRM защиты Denuvo, поскольку проект изначально заточен под интеграцию с модификациями от сообщества. Поскольку компания Bethesda планирует поддерживать интерес игроков на протяжении более 10 лет. А это возможно только при наличии постоянно обновляющейся базы модов различного масштаба.
Что касается системных требований Starfield для ПК, то как для минимального, так и для рекомендуемого вариантов требуется твердотельный накопитель со 125 гигабайтами свободного места. Ознакомьтесь с полными минимальными и рекомендуемыми характеристиками Starfield ниже:
Минимальные:
OS: Windows 10 version 21H1 (10.0.19043)
Processor: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
Memory: 16 GB RAM
Graphics: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
DirectX: Version 12
Storage: 125 GB available space
Additional Notes: SSD Required
Рекомендуемые:
OS: Windows 10/11 with updates
Processor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K
Memory: 16 GB RAM
Graphics: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080
DirectX: Version 12
Network: Broadband Internet connection
Storage: 125 GB available space
Additional Notes: SSD Required