Датамайнеры "покопались" в файлах игры и пришли к этому выводу.

17 августа стартовала предзагрузка Starfield, долгожданного проекта от Bethesda. Спустя несколько часов после начала предзагрузки, в сети появилась информация от датамайнеров касательно защиты игры. Дело в том, что размер exe-файла Starfield составляет всего 90 МБ, этот факт говорит о том, что в игре не используется защита Denuvo. Вес exe-файлов, в играх содержащих DRM защиту Denuvo, составляет как минимум 300 МБ. Так же датамайнеры не обнаружили дополнительных файлов DLL, имеющих отношение к этой защите.

Начиная с 2017 года в проектах изданных Bethesda присутствовала защита Denuvo. Из некоторых проектов (Dishonored 2, Prey (2017), Wolfenstein: Youngblood) защита была удалена издателем, спустя некоторое время после релиза. Так же были проекты (DOOM (2016), The Evil Within 2) из которых, защиту Denuvo убрали еще до их выхода.

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Поскольку в игру Ghostwire: Tokyo издатель добавил защиту уже после релиза, не исключено, что в Starfield она появится непосредственно перед релизом. Но в таком случае, разработчики не стали бы включать не защищенный EXE в состав файлов предзагрузки.

Такие проекты как Witcher III The Wild Hunt, Cyberpunk 2077 (установивший рекорд единовременных игроков в Steam (1,054,388), среди сингловых игр) и недавняя Baldur's Gate 3, не содержат защиты вовсе, что не мешало этим проектам разойтись огромнейшими тиражами. Возможно разработчики, ориентируясь по количеству предзаказов, уверены в успехе Starfield.

Но так же разработчики понимают, что интерес игроков к их проектам поддерживается благодаря модам. Игры от Bethesda начиная с The Elder Scrolls II Daggerfall и заканчивая Fallout 4 имеют огромную базу модификаций. Только на портале NexusMods.com, для The Elder Scrolls V Skyrim имеется 69,5 тысяч модификаций, для Skyrim Special Edition - 60 000, а для Fallout 4 - 48 000, эти игры занимают топ 3 по количеству созданных для них модов. Именно модмейкерское сообщество, позволяет играм от Bethesda, сохранять популярность на протяжении многих лет. С момента релиза, в ноябре 2015 года, Fallout 4, последнего синглплеерного проекта выпущенного и разработанного студией, прошло почти 8 лет. С тех пор, ежедневный онлайн игры не опусклся ниже 13 000, а в среднем в игре насчитывается порядка 19 000 игроков. Таким онлайном разработчики обязаны фанатам создающим интересные модификации для игры. К слову в мультиплерной Fallout 76 средний онлайн составляет порядка 7 000 игроков.

Поскольку наличие Denuvo исключает возможность внедрения больших модификаций, не удивительно, что руководство студии решило не использовать эту защиту в Starfield.