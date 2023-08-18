Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant За пост начислено вознаграждение
В Starfield не будет защиты Denuvo
Датамайнеры "покопались" в файлах игры и пришли к этому выводу.

реклама

17 августа стартовала предзагрузка Starfield, долгожданного проекта от Bethesda. Спустя несколько часов после начала предзагрузки, в сети появилась информация от датамайнеров касательно защиты игры. Дело в том, что размер exe-файла Starfield составляет всего 90 МБ, этот факт говорит о том, что в игре не используется защита Denuvo. Вес exe-файлов, в играх содержащих DRM защиту Denuvo, составляет как минимум 300 МБ. Так же датамайнеры не обнаружили дополнительных файлов DLL, имеющих отношение к этой защите.

Начиная с 2017 года в проектах изданных Bethesda присутствовала защита Denuvo. Из некоторых проектов (Dishonored 2, Prey (2017), Wolfenstein: Youngblood) защита была удалена издателем, спустя некоторое время после релиза. Так же были проекты (DOOM (2016), The Evil Within 2) из которых, защиту Denuvo убрали еще до их выхода.

реклама

Поскольку в игру Ghostwire: Tokyo издатель добавил защиту уже после релиза, не исключено, что в Starfield она появится непосредственно перед релизом. Но в таком случае, разработчики не стали бы включать не защищенный EXE в состав файлов предзагрузки.

Такие проекты как Witcher III The Wild Hunt, Cyberpunk 2077 (установивший рекорд единовременных игроков в Steam (1,054,388), среди сингловых игр) и недавняя Baldur's Gate 3, не содержат защиты вовсе, что не мешало этим проектам разойтись огромнейшими тиражами. Возможно разработчики, ориентируясь по количеству предзаказов, уверены в успехе Starfield. 

Но так же разработчики понимают, что интерес игроков к их проектам поддерживается благодаря модам. Игры от Bethesda начиная с The Elder Scrolls II Daggerfall и заканчивая Fallout 4 имеют огромную базу модификаций. Только на портале NexusMods.com, для The Elder Scrolls V Skyrim имеется 69,5 тысяч модификаций, для Skyrim Special Edition - 60 000, а для Fallout 4 - 48 000, эти игры занимают топ 3 по количеству созданных для них модов. Именно модмейкерское сообщество, позволяет играм от Bethesda, сохранять популярность на протяжении многих лет. С момента релиза, в ноябре 2015 года, Fallout 4, последнего синглплеерного проекта выпущенного и разработанного студией, прошло почти 8 лет. С тех пор, ежедневный онлайн игры не опусклся ниже 13 000, а в среднем в игре насчитывается порядка 19 000 игроков. Таким онлайном разработчики обязаны фанатам создающим интересные модификации для игры. К слову в мультиплерной Fallout 76 средний онлайн составляет порядка 7 000 игроков.

Поскольку наличие Denuvo исключает возможность внедрения больших модификаций, не удивительно, что руководство студии решило не использовать эту защиту в Starfield.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#steam #bethesda #starfield #denuvo #skyrim #the elder scrolls #the elder scrolls 6
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Хакер Voksi дал официальный ответ на заявление SKIDROW
Steam Remote Play теперь официально поддерживает игры в разрешении 4K
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
22
62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
7
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
6
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
16
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
7
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Первые обзоры ролевой игры Starfield должны появиться до конца августа
+
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
2
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
11
Financial Times: из-за ударов ВС России, ВСУ в срочном темпе меняют дислокацию важного вооружения
1
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
1
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
45
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
3
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
1
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
5
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
10
Данные посадочного модуля НАСА InSight показывают, что дни на Марсе становятся короче
+
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
+

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
4
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
17
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
22
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
60
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
29
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
56
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
7

Сейчас обсуждают

Товарищ Ким
18:00
Сионисты ещё в январе начали регулярно поставлять 155мм снаряды на Украину. Первая пария была в 300 000 шт. А ведь Бибон (Нетаньяху) когда-то приезжал к Путину на 9 мая, а сейчас сионисткий Израиль з...
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
Андрей Пиин
17:51
Это ты не позорься
Эван МакГрегор хочет добиться запуска 2 сезона сериала Оби-Ван Кеноби
MasikOS
17:47
Очевидно
Apple уменьшает объём производства аппаратов iPhone 15 до конца года
FelsheR-BAN100912
17:45
Ели даже у алкаша инвалида шиши лучше, то действительно - даже не народный.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
Rtxmonster
17:44
Хах)))
AMD выпустила инструмент Radeon GPU Detective для анализиза сбоев работы видеокарт
Роман Тулиев
17:41
Конец баиден может подержать за шекой
Белый дом: Ким Чен Ын отказал Байдену во встрече
Apsheronsky tchai
17:39
"Вообще, далеко не всем пользователям нужны только игры. Допустим, вы занимаетесь программированием, либо обрабатываете большие массивы данных или работаете со сложным ПО" Местные сорокалетние завсе...
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
Сергей Чертков
17:39
и гонорею тоже, сссуууки!
Пентагон обвинил Россию, Иран, Китай и КНДР в разработке биологического оружия
El Grechko
17:38
Чимбал, так ко всем твоим требованиям и винда не подходит. 3, 5 (возможно), 8, 10 и 12 проходят, а с остальными пунктами упс. По пункту 1 отваливаемся из-за отказа работать без уефи и тпм модуля. По п...
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
FelsheR-BAN100912
17:36
Этот не разговаривает.
В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем