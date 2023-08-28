Генеральный директор Nightdive Studios Стивен Кик, упомянул что игра находится "в списке" проектов для возрождения.

Нео-нуар шутер с элементами хоррора от первого лица The Darkness, первоначально разработанный Starbreeze, может получить ремастер от Nightdive Studios. Классика 2007 года считается шедевром среди критиков и игроков. В свое время на портале Cnews писали, что игра: «сочетает в себе все лучшее из Silent Hill, Max Payne, Fahrenheit и Condemned: Criminal Origins. В отличие от последней, проект не надоедает через пару часов, а держит на крючке до самого финала.», а также они отметили отличный сюжет.

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Игра выполнена в стиле готического нео-нуара, в свое время она получила высокие оценки, но игра никогда не выходила на ПК, в отличие от сиквела разработанного другой студией. На данный момент запустить The Darkness можно на PlayStation 3 и Xbox 360.

Хотя информация еще не подтверждена, ремастер игры вполне возможен, поскольку Стивен Кик, генеральный директор Nightdive Studios, заявил, что игра "в списке" проектов для потенциального возвращения.

За последние годы студия Nightdive завоевала репутацию производителя высококачественных ремастеров классических видеоигр, включая полноценный ремейк иммерсив сима System Shock, который был хорошо принят игроками. Примечательно, что студия очень придирчива к выбору ремастеров, часто выбирая для возвращения менее ценящуюся классику – например, Shadow Man и приключенческий детективный киберпанк квест Blade Runner.

В данный момент студия работает над улучшенными версиями шутеров от первого лица Star Wars: Dark Forces, Turok 3: Shadow of Oblivion и иммерсив сима System Shock 2. Хотя это и не самые популярные игры, у них, безусловно, есть свои преданные поклонники – и недавние анонсы каждого из этих проектов были встречены с большим энтузиазмом.

Учитывая количество проектов, над которыми работает Nightdive, может пройти некоторое время, прежде чем мы услышим официальное сообщение о возвращении The Darkness – но, как бы то ни было, этот проект, точно, стоит того, чтобы подождать.

The Darkness была игрой, опередившей свое время. Помимо того, что это наглядный пример правильно выполненной адаптации комиксов (сюжет игры основан на одноимённом комиксе компании Top Cow), проект от Starbreeze также, являлся одним из самых высокооцененных сюжетных игр в истории.

В шутере сочеталась жутковатая готическая эстетика с сюрреалистическими визуальными эффектами, сюжет в жанре криминальной драмы и отличный сценарий. В игре отлично прописаны персонажи, а тема любви проходит лейтмотивом через всю историю. Плюс, у главного героя были жуткие миньоны и гигантские руки-щупальца, которые могли есть сердца и отпускать колкости. Как сейчас говорят: "что-то для каждого".

На данном этапе мало что известно о планах Nightdive Studios в отношении The Darkness – и о том, будет ли "в списке" воплощено в ближайшее время. Но, учитывая склонность Nightdive возвращать качественные игры, мы, безусловно, должны ждать новых сообщений от студии.

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