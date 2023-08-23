Игра анонсирована для всех актуальных платформ PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Студия Nightdive, возрождающая классические игры, недавно выпустила ремейк System Shock и ремастер Quake 2, сейчас занята возрождением другой легендарной игры от первого лица - Star Wars: Dark Forces. Она находится в разработке для всех основных платформ: PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Шутер от первого лица Dark Forces впервые был выпущен студией Lucasfilm Games в 1995 году для ПК и стал первым приключением для игроков в роли Кайла Катарна, который впоследствии станет джедаем в Jedi Knight и его сиквелах. В Dark Forces вы не получите в свои руки световой меч, но игру любят и помнят за незабываемые миссии и сложные бои с боссами. "Я думаю, зрители оценят степень сложности" - сказал Ларри Куперман из Nightdive.

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Ремастер делает игровую графику и ролики 28-летней давности чище и четче, подобно тому, как Nightdive подошел к недавнему ремастеру Quake 2 с его собственным движком Kex, что позволяет использовать современные элементы управления и функции, такие как разрешение 4K, широкоэкранная поддержка (оригинал создавался в те времена когда актуальным соотношением сторон было 4: 3 с разрешением 800х600) и 60 кадров в секунду. "Что мы действительно пытаемся сделать, так это вернуть то, что вы чувствовали, когда играли в оригинал" - сказал Куперман. "Это наша миссия". Он добавил: "Наша мантра всегда направлена на сохранение оригинальной атмосферы. А вы не сможете сохранить что-то, изменив это". Будет интересно посмотреть, как это соотносится с недавним фанатским ремастером в формате 4K.

Куперман также сказал, что ремастер Star Wars: Dark Forces, будет продаваться по "популярной цене", которая, по его предположению, составит где-то от 20 до 30 долларов. Dark Forces была первым FPS по "Звездным войнам", игра приобрела культовый статус среди фанатов, а продолжение приключений Кайла Катарна в серии Jedi Knight, только закрепило этот статус.

События Star Wars: Dark Forces развиваются до и после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Главный герой игры — Кайл Катарн, бывший курсант имперского военного училища, переметнувшийся на сторону повстанцев после того, как при невыясненных обстоятельствах погиб его отец.



Синглплеерные проекты по "Звездным войнам" сейчас редкость, а шутеров от первого лица для одиночного прохождения и нет вовсе. Но известно, что в данный момент студия Respawn Entertainment (Titanfall 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor) работает над FPS во вселенной SW. О проекте пока ничего не известно, хотя вряд ли он имеет какое-либо отношение к серии Dark Forces / Jedi Knight поскольку она появились до перезагрузки канона, когда Disney взяла франшизу в свои руки.







