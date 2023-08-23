Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant За пост начислено вознаграждение
Анонсирован ремастер Star Wars: Dark Forces
Игра анонсирована для всех актуальных платформ PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

реклама

Студия Nightdive, возрождающая классические игры, недавно выпустила ремейк System Shock и ремастер Quake 2, сейчас занята возрождением другой легендарной игры от первого лица - Star Wars: Dark Forces. Она находится в разработке для всех основных платформ: PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Шутер от первого лица Dark Forces впервые был выпущен студией Lucasfilm Games в 1995 году для ПК и стал первым приключением для игроков в роли Кайла Катарна, который впоследствии станет джедаем в Jedi Knight и его сиквелах. В Dark Forces вы не получите в свои руки световой меч, но игру любят и помнят за незабываемые миссии и сложные бои с боссами. "Я думаю, зрители оценят степень сложности" - сказал Ларри Куперман из Nightdive.

реклама

Ремастер делает игровую графику и ролики 28-летней давности чище и четче, подобно тому, как Nightdive подошел к недавнему ремастеру Quake 2 с его собственным движком Kex, что позволяет использовать современные элементы управления и функции, такие как разрешение 4K, широкоэкранная поддержка (оригинал создавался в те времена когда актуальным соотношением сторон было 4: 3 с разрешением 800х600) и 60 кадров в секунду. "Что мы действительно пытаемся сделать, так это вернуть то, что вы чувствовали, когда играли в оригинал" - сказал Куперман. "Это наша миссия". Он добавил: "Наша мантра всегда направлена на сохранение оригинальной атмосферы. А вы не сможете сохранить что-то, изменив это". Будет интересно посмотреть, как это соотносится с недавним фанатским ремастером в формате 4K.

Куперман также сказал, что ремастер Star Wars: Dark Forces, будет продаваться по "популярной цене", которая, по его предположению, составит где-то от 20 до 30 долларов. Dark Forces была первым FPS по "Звездным войнам", игра приобрела культовый статус среди фанатов, а продолжение приключений Кайла Катарна в серии Jedi Knight, только закрепило этот статус. 

События Star Wars: Dark Forces развиваются до и после событий фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Главный герой игры — Кайл Катарн, бывший курсант имперского военного училища, переметнувшийся на сторону повстанцев после того, как при невыясненных обстоятельствах погиб его отец.


Синглплеерные проекты по "Звездным войнам" сейчас редкость, а шутеров от первого лица для одиночного прохождения и нет вовсе. Но известно, что в данный момент студия Respawn Entertainment (Titanfall 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Jedi: Survivor) работает над FPS во вселенной SW. О проекте пока ничего не известно, хотя вряд ли он имеет какое-либо отношение к серии Dark Forces / Jedi Knight поскольку она появились до перезагрузки канона, когда Disney взяла франшизу в свои руки.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#star wars #звездные войны #night dive studios #ремастер #lucasfilm #remaster #remastered #dark forces
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Lucasfilm работает над экранизацией Star Wars: Knights of the Old Republic
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
2
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
32
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
2
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
1
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
ВМФ США списали новый военный корабль после 5 лет службы и это вызвало негодование в прессе
2
IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
2
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
7
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
Швейцарский банк уверен, что в прошлом году Россия стала богаче, а Запад стал значительно беднее
+
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
4
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
1
Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
+
Военный политолог Перенджиев: Швеции самой нужны самолеты для противостояния с Россией
+
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
На китайской таможне обнаружили 780 контрабандных процессоров в двигателе автобуса
+
Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
+

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
5
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
34
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
105
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
5
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
2
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
28
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
15
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
6
Китай запустил десятки спутников для слежки за учениями США, Австралии, Индии и Японии — Malabar
1
Green Linux 21.1.0 Xfce: Проверяю дистрибутив на соответствие экспериментальным требованиям
3

Сейчас обсуждают

XAM
12:09
Не забудьте оформит кредиты на леопарды 1.
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
Артём Николаев
12:07
Потому что натуральный обмен - неудобный.
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
Neur
12:07
Очень много выродков запустили с "беженцами", надо было сразу жестко фильтровать всех въезжающих.
Москва вновь атакована дронами: два БПЛА сбиты, другой был подавлен и угодил в строящееся здание комплекса «Москва-Сити»
XAM
12:07
Участвовал. Работал по опорникам и бронетехнике свинорейха. Открою тайну: Армата постоянно модернизируется - у нее уже на треть усилена лобовая броня корпуса по сравнению с первыми машинами. Потенциал...
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
XAM
12:04
Защиту башни будут усиливать для защиты от осколков. Танк отличный, на западе еще долго не будет ничего подобного. А когда появятся, то Армата будет уже законченным продуктом, а не западной заготовкой...
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
CrCoNi
12:03
Эти "эксперты" как раз и беспокоятся что их бесполезных в первую очередь заменят на ИИ и плевать они хотели на офисных работников или кого ещё.
В ООН беспокоятся о замене офисных работников на искусственный интеллект
XAM
12:02
Нужны в будущем, поэтому этот танк готовят к войне будущего. Для текущих боевых действий у нас есть 2 замечательных и лучших в своих классах образца - это Т-72БМ3 и Т-90М "Прорыв". Они технологичные, ...
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
Bearcub
11:55
Сегодня появилась новая информация. Это от веника поступила инфа?
Суровикин освобождён от должности главкома ВКС РФ – кто претендует на место опального генерала
XAM
11:54
Он и является лучшим танком в мире. Машина на машину у него конкурентов нет. А по итогу натурных испытаний этому свинорезу нарастят толщину кожухов и усилят антидроновую защиту. Спасибо хохлорейху за ...
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
Ваня Кислицын
11:51
Прошел 3 раза на разных уровнях сложности, очень нравится возможность взаимодействия с экранами, например на кнопки и на экраны можно нажать с помощью детской игрушки для развлечений ввиде арбалета. П...
Обзор игры Prey 2017. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем