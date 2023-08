Инсайдер раскрыл имя сценариста.

Еще в 2019 году президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила, что они "разрабатывают что-то, на что точно стоит посмотреть", основанное на классической видеоигре Star Wars: Knights of the Old Republic. С тех пор информации было немного, но, возможно, скоро могут появиться официальные заявления.

По словам инсайдера @MyTimeToShineHello, недавний слух о том, что в разработке находится трилогия фильмов, был ложным, но она утверждает, что проект KOTOR, был в разработке до начала забастовок и вернется к "активной фазе разработки", как только все разрешится.

Пока не известно, будет ли это полнометражный фильм или телесериал от Disney+, но инсайдер утверждает, что над сценарием проекта работает - Лаэта Калогридис (Laeta Kalogrid) - сценарист и продюсер, работавшая с Мартином Скорсезе над фильмом "Остров проклятых". Так же она является одним из сценаристов сериала от Netflix - "Видоизменённый углерод".

Knights of the Old Republic - RPG игра выпущенная в 2003 году студией Bioware. Действие игры разворачивалось почти за 4000 лет до образования Галактической империи. Подвселенная которую придумали Bioware, стала культовой, и с тех пор появилось множество побочных романов и комиксов. Поклонники "Звездных войн" уже много лет просят экранизировать KOTOR. Поскольку большинство сериалов от Disney+, были хорошо приняты фанатами, неудивительно, что такой проект находится в разработке.

Первые официальные новости, относительно проекта, стоит ждать как только забастовки WGA и SAG-AFTRA подойдут к завершению.