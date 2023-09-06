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С помощью искусственного интеллекта голландская художница поместила Барби в любимые мемы

Голландская художница Пике Руловс использовала инструмент искусственного интеллекта для создания десятков изображений Барби в необычных сценариях.
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Голландская художница Пике Руловс использовала инструмент искусственного интеллекта для создания десятков изображений Барби в необычных сценариях.

Руловс начала создавать изображения как способ весело провести время, но в процессе подвергла взгляд Барби пересмотру, переосмыслив то, что означает быть Барби.

«Последние две недели я публикую Барби в твиттере и высказываюсь по темам, которые появляются в моей ленте. После выхода фильма «Барби» я решила попробовать AI-инструмент, чтобы создавать мемы и реакционные изображения легендарной куклы.»


Посмотрите на некоторые из AI-сгенерированных мемов и реакционных изображений куклы Барби от Руловс.


«Мы едем на рассвете» Барби

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Барби «мы катаемся на рассвете» была создана по мотивам мема «Большая птица», в котором используется та же надпись. Оно было опубликовано в ответ на видеоролик, демонстрирующий опасности ведения сельского хозяйства в Луизиане из-за высокой популяции аллигаторов.


Космическая Барби


Космическая Барби с одобрительным выражением лица была опубликована Руловс со словами «Я одобряю» в ответ на изображение и подпись. В нем описывается женщина, которая вызвала споры после того, как вырвала часть Библии, призывающую жен быть покорными своим мужьям, и использовала ее для курения травки.


Барби курит травку

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Руловс опубликовала эту статью в ответ на новость о том, что Uber подал заявку на патент на систему искусственного интеллекта, которая может быть использована для определения того, были ли пассажиры пьяны, и им может быть отказано в поездке. Рядом с изображением Барби она написала: «Всегда можно заказать такси Uber».


Пассажирка American Airlines


Тик-ток женщины, обвиняющей коллегу-пассажира American Airlines в том, что он «ненастоящий», стал вирусным в июле. Многие пользователи социальных сетей использовали неподвижное изображение из видео для публикации мемов.


«Залезай, неудачник, мы идем по магазинам»


Это сгенерированное искусственным интеллектом изображение трех Барби, сидящих в машине, отсылает к сцене из фильма «Дрянные девчонки», в которой один персонаж говорит другому: «Садись, неудачник, мы идем за покупками».


«Барбенхеймер»


Космический корабль из фильма «Нет» был переосмыслен в виде Барби в шляпе похожей формы, на которую смотрят «Барби» и «Роберт Оппенгеймер».

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Мем «Девочка-катастрофа»


Руловс превратила популярный мем «девочка-катастрофа» с изображением ребенка, стоящего перед горящим зданием и ухмыляющегося, в Барби, чтобы подшутить над Doja Cat, выпустив новый сингл.

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