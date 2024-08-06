Существует множество обстоятельств, из-за которых может возникнуть необходимость в клонировании жесткого диска. К примеру, это может быть связано с созданием резервной копии содержимого, переходом на более новый диск или даже с миграцией на новый компьютер. Клонирование представляет собой более эффективное решение по сравнению с обычным копированием файлов, так как это позволяет загружать операционную систему на вашем ПК. При простом копировании данных такая возможность недоступна.

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Кроме того, клонирование жесткого диска может избавить вас от многих проблем, которые обычно возникают при копировании файлов, и этот процесс, как правило, проходит значительно быстрее. Хотя в Windows 11 отсутствует функция, позволяющая непосредственно клонировать диски, вы можете воспользоваться разнообразными сторонними программами, созданными специально для этой задачи. Итак, без лишних слов, давайте разберемся, как осуществить клонирование диска в Windows 11.





Загрузите и установите предпочитаемое вами программное обеспечение для клонирования

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Для того чтобы выполнить клонирование диска в Windows 11, вам потребуется специализированное программное обеспечение. Существует множество доступных вариантов, таких как AOMEI Backupper Standard, Clonezilla, Macrium Reflect, EaseUs ToDo Backup, DiskGenius и другие. Очень важно правильно выбрать программу, так как это может сильно повлиять на весь процесс клонирования. Поэтому обязательно ознакомьтесь с отзывами перед тем, как сделать выбор.

В данном руководстве я буду использовать DiskGenius — многофункциональный инструмент, который позволяет клонировать диски и разделы, а также может выполнять задачи по созданию резервных копий и восстановлению данных.

1. Зайдите на сайт DiskGenius и кликните на кнопку «Скачать бесплатно».

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2. После того как вы скачаете программу, установите её на ваш компьютер и запустите. При открытии вы увидите интерфейс, в котором будут отображены все ваши диски, их форматы и размеры, а также другая полезная информация. Теперь вы готовы начать процесс клонирования диска.

Клонируйте свой жесткий диск

Чтобы приступить к клонированию, сначала подключите жесткий диск, на который планируете клонировать данные. Это можно сделать либо внутренним способом, либо с помощью USB-адаптера, если вы используете ноутбук, то рекомендуется USB-SATA адаптер. После того как диск будет подключен, убедитесь, что ваш компьютер его распознает. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям.

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1. В главном окне DiskGenius перейдите в строку меню вверху и нажмите на раздел «Инструменты», после чего выберите вариант «Клонировать диск».

2. На экране откроется всплывающее окно «Клонировать диск», где вам нужно будет выбрать исходный диск. Для этого кликните на диск, который хотите клонировать, а затем подтвердите свой выбор, нажав кнопку «ОК».

Если вы планируете использовать клонированный диск как загрузочный, обычно исходным диском необходимо выбирать диск C, так как именно на нем хранятся все файлы системы.

3. Затем выберите целевой диск, на который планируете выполнить клонирование, и подтвердите выбор, нажав кнопку «ОК». Вы можете использовать либо внутренний диск, установленный в компьютере, либо внешний жесткий диск. Важно, чтобы на выбранном диске было достаточно свободного места для размещения всех данных клонируемого диска.

Программы для клонирования, например DiskGenius, предлагают возможность не только выполнять полное клонирование всего диска, но и выбирать конкретные данные из разрешённых секторов или отдельные разделы для клонирования.

4. Если на целевом диске недостаточно пространства, программа DiskGenius откроет всплывающее окно, в котором вы сможете выбрать разделы для клонирования. Просто кликните по тем разделам, которые хотите скопировать.

5. Вы также имеете возможность выбирать конкретные разделы вместо клонирования всего диска. Для этого достаточно зайти в меню «Инструменты» и выбрать опцию «Клонировать раздел».

6. После того как вы выберете исходный диск или раздел, а также целевой диск, нажмите кнопку «Пуск», чтобы запустить клонирование. Программа DiskGenius выведет предупреждение перед тем, как начать этот процесс.

7. Дождитесь завершения процесса клонирования. Время, необходимое для этого, будет зависеть от объема данных на исходном диске.

Клонирование жесткого диска с поврежденными секторами

Если ваш жесткий диск содержит поврежденные сектора, доступ к ним может оказаться невозможным, но клонирование все равно возможно. В этой ситуации процесс клонирования обойдет поврежденные участки и скопирует все остальные сектора, к которым вы сможете получить доступ на новом диске.

1. Подключите диск с поврежденными секторами и целевой диск к вашему компьютеру.

2. Запустите DiskGenius, затем перейдите в меню «Инструменты» и выберите опцию «Копировать сектора».

3. В открывшемся всплывающем меню выберите вариант «Исходный диск» – после этого появится новое окно. Найдите в этом окне диск с поврежденными секторами, выберите его, а затем нажмите кнопку «ОК».

4. После этого нажмите на опцию «Целевой диск» и выберите место, куда планируете клонировать свой диск, используя аналогичный метод.

5. Затем определитесь, как вы хотите поступить с поврежденными секторами, основываясь на доступных вариантах. У вас есть возможность либо пропустить копирование некоторых секторов, либо скопировать их по одному, либо совсем исключить из процесса целый раздел с поврежденными секторами. Просто щелкните на нужный вам вариант.

6. Чтобы начать процесс, нажмите кнопку «Копировать». Имейте в виду, что это может занять довольно долгое время, особенно если на диске много поврежденных секторов или если он работает медленно. Также учтите, что копирование каждого сектора по отдельности потребует значительного времени.

Процесс клонирования жесткого диска довольно прост и позволяет избежать множества проблем, если вам нужно перенести все данные с одного диска на другой без необходимости тратить время на копирование и вставку информации. Тем не менее, я настоятельно рекомендую создать резервную копию файлов на случай, если что-то пойдет не по плану. Также стоит обратить внимание на отзывы пользователей о выбранном вами инструменте для клонирования, чтобы понять, как хорошо он справляется с задачами и какой из них подойдет именно вам.